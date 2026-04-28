El presupuesto de Defensa de España crece más del 50% y supera el 2% del PIB

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El gasto mundial en Defensa continuó creciendo en 2025 por undécimo año consecutivo hasta acariciar los 2,9 billones de dólares. Es un 2,9% más que el año anterior, una expansión que se explica sobre todo por el aumento del presupuesto de los países europeos, que destinaron un 14% más a sus ejércitos. A cierta distancia, con un incremento del 8,1%, se encuentra el crecimiento del gasto militar en la región de Asia-Pacífico, mientras que en Estados Unidos se redujo un 7,5% debido al rechazo de Trump al paquete de ayuda a Ucrania. Son los datos que ha publicado este lunes el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) en su informe anual, en el que también destaca el incremento «de un 50%» de los recursos que España destina a Defensa. Así, por primera vez desde 1994, nuestro país dedica más del 2% del PIB a esta partida. «En 2025 el gasto militar de los miembros europeos de la OTAN aumentó más rápido que en cualquier momento desde 1953, reflejando la búsqueda continua de la autosuficiencia europea junto con la creciente presión de Estados Unidos para reforzar el reparto de cargas dentro de la alianza», analizó Jade Guiberteau, de SIPRI. El trío invencible En cualquier caso, el gasto militar está concentrado sobre todo en tres países que suman el 51% del total global: Estados Unidos —954.000 millones de dólares— y, a una distancia considerable, China —336.000 millones— y Rusia —190.000 millones-. Y todo apunta a que la situación no va a cambiar, porque SIPRI considera que la superpotencia americana volverá a disparar su gasto este año y el siguiente. «La disminución del gasto militar de Estados Unidos en 2025 probablemente será de corta duración», señaló Nan Tian, director del Programa de Gasto Militar y Producción de Armamento de SIPRI.