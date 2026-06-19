Ucrania siembra el pánico en Moscú

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Un ataque masivo ucraniano con cientos de drones causó ayer a Moscú las peores heridas de esta guerra. La ofensiva provocó varios incendios en la capital rusa y en su principal refinería de petróleo, obligó a los aeropuertos a cancelar sus vuelos y cortó algunas de las principales carreteras de la ciudad, completamente cegadas por el humo. Miles de mensajes de pánico circularon por las redes sociales. A los ciudadanos, el bombardeo les pilló completamente por sorpresa y muchos intentaron buscar refugio en túneles, aparcamientos y estaciones del metro. Las llamas se cebaron con la planta petrolera más importante de Moscú. Tres columnas de denso humo negro eran visibles desde el Kremlin, situado a quince kilómetros, lo que probablemente ha sumido a sus inquilinos en el estupor. La humareda del incendio se ha extendido rápidamente a los suburbios. Las autoridades han tenido que cerrar todas las carreteras de circunvalación debido a la falta de visibilidad. Los atascos han sido masivos.

La estampa ha resultado inédita para una ciudad que cada vez se ve menos a salvo de los efectos de la guerra. El impacto piscológico del ataque de este jueves solo es comparable al que los moscovitas sufrieron el 3 de mayo de 2023 cuando restos incandescentes de dos drones cayeron sobre el tejado del Kremlin tras haber sido derribados con las defensas antiaéreas. Desde entonces, el Ministerio de defensa ha multiplicado los sistemas de interceptación en las cúpulas y las calles aledañas al complejo. «Ha sido una respuesta totalmente justa a los ataques rusos contra nuestras ciudades y comunidades», dijo Zelenski.