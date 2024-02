La falta de personal deja cada semana 60 bajas sin cubrir en colegios e institutos

Publicado por Abigail Calvo León Verificado por Creado: Actualizado:

Familias, profesionales, funcionarios de la Dirección Provincial de Educación y personal laboral se han concentrado ante la sede de Educación en León para denunciar los recortes presupuestarios y la falta de personal que está afectando a los centros, no sólo de León, sino de las nueve provincias por parte de la Consejería.

La falta de funcionarios, además en la Dirección Provincial de Educación, provoca que cada semana no se cubran en los colegios e institutos más de 60 bajas, tanto de personal docente como de los técnicos ayudantes educativos o fisioterapeutas, además de personal administrativo.

El presidente de la Junta de Personal Docente, Javier Ampudia, critica además que la Consejería de Educación ha cambiado “sin avisar” la vía de llamamiento a los docentes sustitutos. “Hasta ahora, se avisaba a los integrantes de las bolsas por teléfono, ahora se envían correos electrónicos masivos, que muchos no ven”, precisa, en relación a que si el docente no responde en 24 horas es eliminado de la bolsa. “Este sistema ya se hizo hace unos años y no funcionó, porque no se avisa del cambio del sistema”, precisa, para añadir que entonces “las bolsas se vaciaron en un mes y se quedaron sin sustitutos en un mes”.

La portavoz de Felampa, Diana González, remarca que hay alumnado que está sin profesor o maestro desde principio de curso. “Las familias estamos preocupadas porque hay cursos críticos que no tienen docentes especializados, como el Inglés, y chicos que no llegarán preparados a la Ebau, aprenderán a escribir o leer con retraso o nunca darán una materia concreta “, ha criticado la representante de las asociaciones de madres y padres de León.

La comunidad educativa se ha concentrado por primera vez tras el anuncio la semana pasada de las protestas ante la Junta o la Dirección Provincial de Educación para denunciar también los recortes. Ampudia recuerda que hay centros educativos que no han percibido aún entre 15.000 y 35.000 euros que ya habían sido aprobados, tanto por la Junta como por el Consejo Escolar de cada centro y la Dirección Provincial de Educación.

“Las facturas se pagarán, pero no es profesional, hay que avisar a los centros de que no percibirán ese importe”, señala Ampudia. Todo ello, después de que ayer en las Cortes, la consejera de Educación, Rocío Lucas, expusieses que ese importe se había recortado porque la previsión inicial de presupuestos, planteada en relación al aumento del coste de las energías, no se había cumplido.

Los docentes, las familias y los funcionarios y el personal laboral han contado en esta primera protesta con el apoyo de las plataformas por un Conservatorio Digno y por el Instituto de Villaquilambre y ya han avanzado que si no se cumplen sus demandas y se cubren las bajas seguirán concentrándose cada jueves.

La falta de presupuesto ha provocado que en muchos centros se hagan ajustes con la calefacción, lo que provoca que cuando el alumnado regresa a clase tras el fin de semana se encuentren con aulas “heladas” y todo ello “pese a que no está siendo un invierno muy malo”.