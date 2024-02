Amplían la condena a dos reclusos por un motín en Villahierro

Publicado por Miguel Ángel Zamora León Verificado por Creado: Actualizado:

La Audiencia Provincial de León ha estimado de forma parcial el recurso presentado por tres reclusos, acusados de una algarada en Villahierro en el año 2020 y condena a uno a siete meses de prisión más de los que ya estaba cumpliendo y a una multa a otro por un delito de amenazas.

La sentencia declara probado que sobre las 14.00 horas del día 20 de agosto de 2020 los acusados, todos ellos en cumplimiento como penados en Módulo 10 del Centro Penitenciario de Villahierro, cuando los funcionarios del mismo en el ejercicio de sus funciones ordenaron a uno que saliese de su celda, este que había encharcado el suelo con agua y jabón para dificultar la actuación de los funcionarios se negó a ello, cogió dos mangos de madera, los rompió quedando astillados en la punta y los esgrimió contra ellos diciendo «si quieren que salga, pónganse el traje y venga, me llevo a uno por delante, entren que me cargo a uno». En dicha intervención los otros dos desde sus celdas gritaban a los funcionarios «sois unos hijos de puta, cabrones, ya nos veremos en la calle, no va a quedar así, estáis muertos» y al procesado le decían «no te rindas, dales a estos cabrones, cárgate a uno».

Otro les gritaba «entrar si tenéis cojones, al primero que entre en la celda le rebano el cuello», mientras sostenía en las manos dos palos de escoba afilados y una pletina metálica.

Una vez en el Departamento de Aislamiento (módulo 15) el acusado al ser cacheado lanzó patadas y mordiscos a los funcionarios y en su reducción, el funcionario sufrió lesiones consistentes en dolor en el antebrazo izquierdo, que precisó de una asistencia facultativa, tardando en curar dos días de perjuicio básico, no quedándole secuelas.

La Audiencia condena a los acusados a siete meses de prisión en el primer caso y a una multa por amenazas en el segundo.