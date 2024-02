Nuria Rubio responde a Tudanca: "No entiendo la decisión cuando estaba haciendo la cosas bien"

Publicado por María Carro Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

"Yo no voy a entrar a valorar si hay crisis o no. Lo que puedo decir es que no entiendo la decisión. Es difícil de comprender cuando algo se está haciendo bien, y así se ha reconocido, por qué hay necesidad de cambiarlo". Con estas palabras ha respondido la socialista Nurio Rubio a la decisión del secretario general autonómico del PSOE, Luis Tudanca, de apartarla de la viceportavocía en las Cortes de Castilla y León y colocar en su lugar a Yolanda Sacristán. La saliente, mano derecha del líder de los socialistas de León, Javier Alfonso Cendón. La segunda, crítica con la ejecutiva leonesa.

Las primeras palabras de la secretaria de Organización del PSOE de León no dejan lugar a dudas sobre el malestar. El movimiento no ha caído bien en el socialismo de la provincia y nadie lo oculta. Tampoco el que fuera presidente de la Diputación de León y es presidente autonómico del partido, Eduardo Morán, que igualmente ya verbalizado abiertamente su apoyo a Rubio, aunque ha preferido desvincular la decisión de alguna crisis.

"Se han producido cambios que respeto pero que yo, desde luego, no hubiese hecho nunca y entiendo que la afectada, que es nuestra secretaria de Organización provincial, ha venido haciendo un magnífico trabajo en las Cortes de Castilla y León y así se ha reconocido por el propio secretario general y todos los miembros de la ejecutiva autonómica", ha asegurado Morán.

Precisamente, el apoyo que ha recibido desde que el lunes se conoció la decisión de Tudanca es lo que más a destacado Nuria Rubio: "Estoy muy agradecida a todos mis compañeros de León, que me han demostrado su apoyo y su cariño. He recibido muchísimas llamadas DE militantes, de ciudadanos y también de otras provincias de Castilla y León para demostrarme su apoyo y para reconocer mi trabajo en la dirección de las Cortes y desde la portavocía de Familia e Igualdad de Oportunidades. Hasta el propio secretario general autonómico lo ha hecho", afirmó la socialista durante su participación en un acto en Ponferrada.

Rubio no entiende que haya sido apartada de sus funciones por el trabajo que ha venido haciendo y el momento actual: "Estamos en pleno desarrollo de la Ley de Residencias, una ley que para nosotros ha sido muy importante, en la que hemos trabajado mucho y, ahora, en mitad de este desarrollo se va a cambiar la portavocía, se van a cambiar lo equipos cuando todo indica que estaba funcionando porque así se ha reconocido".

En todo caso, la secretaria de Organización del PSOE de León asegura que seguirá trabajando para el partido con la misma intensidad pero desde la provincia a la que representa. "No lo comprendo, pero por supuesto que lo acato y seguiré trabajando por la provincia de León, con toda la fuerza que me da el apoyo recibido, desde la posición que el partido a nivel autonómico decida que tengo que ocupar", dijo.