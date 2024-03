El expresidente de la Diputación apoya a Rubio, pero no ve crisis en el PSOE

Publicado por m.c. León Verificado por Creado: Actualizado:

El que fuera presidente de la Diputación provincial de León, Eduardo Morán, verbalizó abiertamente su apoyo a Nuria Rubio, apartada el pasado lunes de la viceportavocía del grupo socialista en las Cortes de Castilla y León por parte del secretario autonómico del partido, Luis Tudanca. Morán prefirió, no obstante, desvincular la decisión de alguna crisis en el PSOE. Por su parte, Rubio asegura que el movimiento de sustiutuirla en esa tarea es «difícil de comprender» y afirma que tiene muchos apoyos para seguir trabajando por León. «Yo no voy a entrar a valorar si hay crisis o no. Lo que puedo decir es que no entiendo la decisión. Es difícil de comprender cuando algo se está haciendo bien, y así se ha reconocido, por qué hay necesidad de cambiarlo». Las primeras palabras de la secretaria de Organización del PSOE de León no dejan lugar a dudas sobre el malestar. El movimiento no ha caído bien en el socialismo de la provincia y nadie lo oculta. Rubió perdió la viceportavocía en las Cortes y Tudanca colocó en su lugar a Yolanda Sacristán. La saliente, mano derecha del líder del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón. La segunda, crítica.