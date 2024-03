La hostelería mira al cielo y hace cuentas con la contratación frente al pico de la Semana Santa

Publicado por maría j. muñiz León Verificado por Creado: Actualizado:

«Las empresas de hostelería tienen que hacer muchas cuentas y cálculos. Está la nueva ordenanza municipal, los gastos en productos y energía, el coste que suponen las nuevas modalidades de contratación, los impuestos,... Y luego mirar al cielo. Nuestra previsión marca a una Semana Santa excelente, como fue la del año pasado. Pero todo depende de la climatología. Hacemos acopio de provisiones, contrataciones,... Pero si llueve, todo se viene abajo».

Entre la esperanza, la dificultad del aumento de las exigencias normativas, el encarecimiento de alimentos y energía y la incertidumbre de la decisión de última hora de los turistas el sector hostelero y hotelero local se prepara para el momento álgido del año en el que se consolida como principal motor de la economía leonesa. Lo hace, inciden, con esfuerzo y esperanza; y rebelándose contra «la demonización que vivimos desde la pandemia, y la visión negativa que se empeña en ofrecer ante las dificultades de contratación que afrontamos. Es cierto, nos cuesta encontrar profesionales cualificados, como ocurre con el resto de los sectores económicos. Pero la hostelería leonesa es una oportunidad de desarrollo profesional muy importante en León. Y en eso estamos volcados».

Lo defiende con vehemencia Paula Álvarez, gerente de la Asociación de Hostelería de León, que interpreta como un ataque contra el sector la alarma sobre la falta de empleados para hacer frente al pico de demanda que la Semana Santa exige. Así como en polémicas como la desatada por la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz, sobre la limitación de horarios en el sector. Aunque son cuestiones que claramente están sobre la mesa. En todo caso, reconoce que «los negocios, y también los clientes, tendrán que adaptarse a la capacidad de personal y atención que tenemos. En los bares y restaurantes se atenderá en función de las posibilidades. Y eso es algo que es necesario que tanto los turistas como los leoneses entiendan».

Así que recomienda: «Si vas a salir a comer o a cenar, reserva. No sólo es bueno para los negocios, también para los clientes, porque así se les espera para atenderles lo mejor posible».

Asegura que el sector hará contrataciones extra en los días grandes de la Semana Santa, pero recuerda que no sólo no es fácil encontrar personal cualificado para momentos puntuales, sino que «la contratación temporal está penalizada con la nueva legislación. Existen diversos tipos de contratación, pero la normativa actual no es flexible para adaptarse a picos tan agudos como los que exige la Semana Santa en León».

Contratos complicados Las penalizaciones en la contratación temporal dificultan el aumento de personal en estas fechas