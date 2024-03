UPL denuncia el deterioro de la estación de autobuses tras tres meses de su inauguración

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El grupo municipal de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) en el Ayuntamiento de León ha denunciado este jueves el deterioro de la estación de autobuses de León después de la inauguración realizada por la Junta de Castilla y León a "bombo y platillo" el pasado 15 de diciembre, con la presencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

UPL ha recordado en un comunicado, que ya denunció la "absoluta improvisación" de la inauguración, ya que no existía todavía servicio de información y la consigna de equipajes era de "atrezzo".

La formación ha destacado como solo tres meses desde su inauguración, la estación de autobuses presenta ya "un estado de deterioro absolutamente lamentable", con señalización en el suelo levantada, y los paneles informativos que siguen en pruebas y sin que la consigna tenga todavía servicio.

"Mucho se preocupó la Junta de poner en cualquier sitio de la estación en una auténtica exageración el escudo de la Junta, cuando lo que debería de haberse preocupado no es de la propaganda, sino de que la obra se ejecutase adecuadamente y con la calidad requerida, para que transcurridos tres meses no nos encontremos con que la misma no está finalizada y presente ya deterioro en lo ejecutado", ha añadido UPL.

Por todo ello, desde el grupo municipal se ha exigido a la Junta que "se deje de propaganda" y exija a la empresa adjudicataria la reparación de lo deteriorado y definitivamente funcionen todos los servicios de la misma".