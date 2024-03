Tres candidaturas rivalizan por modernizar la Universidad en una era de máxima competencia

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

La carrera por el rectorado de la Universidad de León cuenta con tres aspirantes. Ayer, se cerró el plazo para presentar candidaturas, que deja en condiciones de pugnar por el cargo en las elecciones de mayo a Nuria González, a Juan José Fernández y a Teresa Mata. La ex subdelegada del Gobierno en León con el PP cumplió ayer mismo con el trámite de inscribir su aspiración, y forma ya una terna de salida con el actual vicerrectora de Actividad Académica y con el catedrático de Derecho del Trabajo.

Nuria González oficializó su propuesta, acompañada por personas de todos los sectores y colectivos que forman parte de la Universidad, ya que su proyecto, según ha reiterado, «busca dar cabida a las necesidades y aspiraciones de toda la comunidad universitaria».

También ha recordado que está planteando un modelo de gestión diferente, basado en la innovación y la cercanía, predicando con el ejemplo. González ha abierto una línea de participación directa en la elaboración de su programa de gobierno a través de su página web: https://unfuturoqueilusiona.es/participa/

Juan José Fernández vuelve a aspirar al rectorado, como ya hizo hace cuatro años contra García Marín, y resuelve su posicionamiento como una consecuencia del cambio de ciclo y abrir la Universidad a posiciones e ideas de las que ahora está al margen; una participación que hasta ahora ve ajena a la gestión del actual rector.

La catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de León, Teresa Mata Sierra, hizo ayer realidad el aluvión de rumores que en las últimas semanas pronosticaban la candidatura de este ex alto cargo de la administración con el PP. Su lema para la pugna electoral del 9 de mayo, y cuyo lema de campaña es ‘«Res non verba/ Hechos, no palabras».

Una vez formalizada la presentación de la correspondiente documentación y formalizando así su candidatura Teresa Mata ha señalado que, «tras más de treinta años vinculada a la institución académica», ha considerado que «ha llegado el momento de ponerse a disposición de la Comunidad Universitaria y abordar el reto de presentarse al Rectorado».

A estas alturas de su carrera universitaria, cumple los requisitos requeridos por la Losu, ya que tiene seis sexenios, ha pedido el séptimo quinquenio docente y tiene una dilatada experiencia en gestión. Mata se ha animado a dar este paso porque, según ha advertido, «nos enfrentamos a un periodo que será crucial para la Universidad y para quienes la conforman, en el que habrá que asumir los mandatos de la Losu con inteligencia, aprovechando las oportunidades que brinda esta norma para estabilizar y promocionar al profesorado. También para aquilatar la necesaria carrera profesional del personal técnico de gestión y de administración y servicios».

Las tres candidaturas motivan que habrá segunda vuelta entre los dos más votados si ninguno supera el 9 de mayo la mitad de los votos.