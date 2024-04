Cultura niega la acusación de Fundos sobre la restauración de Botines

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

La Consejería de Cultura ha respondido a la acusación de Fundos sobre la restauración de Botines. "El 25 de marzo de 2022 se suscribió, por el anterior equipo de gobierno, un Protocolo entre Fundos y la Consejería de Cultura y Turismo para la conservación y restauración de fachadas del edificio de Casa Botines. Dicho documento ni tiene carácter vinculante para las partes, ni, por supuesto, incluye compromiso económico alguno, ni para Fundos ni para la Junta de Castilla y León. No obstante, la Consejería no ha dudado en actuar abordando en el primer año de legislatura el primer encargo que mencionaba el protocolo, mediante la obra para la recuperación del sistema de evacuación de aguas pluviales de dicho edificio, ejecutada a finales de 2022, que ha supuesto una inversión de esta Consejería cercana a los 12.000 €. La realización del resto de actuaciones previstas se encuentra sujeta a las correspondientes consignaciones presupuestarias y se irá desarrollando conforme a los recursos financieros que se vayan disponiendo para ejecutar los acuerdos que esta Consejería mantiene con entidades privadas", explica la Consejería.

Además, a punta a que"En dos ocasiones Fundos se ha dirigido a la Consejería solicitando avanzar en la fijación del modelo de colaboración económica que se recoge en el Protocolo, a lo que se le ha contestado lo anteriormente expuesto y se le ha comunicado que este centro directivo tenía previsto, en cumplimiento del citado Protocolo, fomentar, a partir de este ejercicio, la organización de jornadas divulgativas sobre la obra de Gaudí en general y especialmente en relación a las obras situadas en esta Comunidad Autónoma. Hasta el momento no se ha recibido contestación por su parte".

Cultura ha querido dejar claro que "en cualquier caso, no se trata de un tema personal del Consejero de Cultura, Turismo y Deporte, dado que no se ha reunido con Fundos en ningún momento, sino de relaciones institucionales. El presupuesto del gobierno regional pone el foco donde es más urgente y prioritario. Hay instituciones que no poseen los medios de Fundos y cuyos bienes tienen mayores necesidades".