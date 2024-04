El PP cuestiona que el dinero perdido que deberá asumir León podría llegar a los 8,6 M€

No le cuadran al PP los 2.568.720,4 euros reconocidos por el equipo de gobierno de Diez. Los populares cuestionaron este miércoles la factura que tendrá que asumir el Ayuntamiento de León de los proyectos del plan Edusi por no haberlos ejecutado en plazo. Lejos de la cifra apuntada por el socialista, en la respuesta a una pregunta registrada en el último Pleno pero que no dio en público, el grupo municipal liderado por David Fernández apuntó que la cuenta podría ascender hasta los 8.636.360,63 euros por «la mala gestión, los retrasos y el caos» de los últimos cuatro años y medio de mandatos del PSOE.

La cifra se ajusta a la contabilidad del cierre del ejercicio 2023 de acuerdo a «las cuentas de final de año de la Concejalía de Hacienda». A 31 de diciembre, fecha a partir de la cual la normativa de los fondos europeos establecía que la UE no cofinanciaría más gastos que no hubiera sido pagados ya, el PP insiste en que había «8.636.360,63 euros resultantes del cálculo de la diferencia entre créditos totales consignados para proyectos Edusi y los pagos realizados». «Ahí reside la duda sobe la respuesta del equipo de gobierno, una cantidad los suficientemente relevante como den una respuesta lo antes posible», detalló el portavoz popular, quien anunció «una batería de preguntas para que los leoneses puedan conocer qué ha pasado».

Fernández recalcó que «lo más grave es que estas cifras serán lo que tendrán que pagar íntegramente los leoneses». La pérdida, señaló, se debe a «la falta de buena gestión y de diligencia de Diez y su equipo», que ha hecho «perder por el camino una subvención millonaria que mermará las arcas municipales». Entre los gastos pendientes de pago, el PP incidió en que se contabilizan «161.924,2 euros de los boletines informativos que el regidor del PSOE utilizó para «darse bombo».

Defensa de su gestión

Frente a las críticas del alcalde del PSOE, que se escudó en su respuesta plenaria en que la culpa proviene de los dos años del PP, no de los cuatro y medio suyos, el portavoz de los populares defendió al gobierno de Silván que logró la concesión de los 14 millones de la UE para los barrios del norte: La Inmaculada, Cantamilanos, San Esteban, La Asunción, Las Ventas y San Mamés. Fernández reseñó que entre mayo de 2017 y mayo de 2019, cuando se celebraron las elecciones, se promovieron «una serie de proyectos en marcha que sumaban 2.843.335 euros». «La mala gestión, los retrasos y el caos que rodean al desarrollo de Edusi no es el único caso. El reflejo de que no se cuentan con los medios necesarios es palpable en todas las obras que aborda el Ayuntamiento como la eterna del Palacio de Deportes que acumula retrasos y problemas constantes a la espera de ver la calidad comprometida para la obra», resumió Fernández.