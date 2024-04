Denuncian la vandalización del monumento en homenaje a los fusilados en el Campo de Tiro de León

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El Foro por la Memoria de León denuncia la vandalización del monumento en homenaje a los fusilados y fusiladas en el Campo de Tiro de León y recuerda que el sábado 13 se realizarán actos en homenaje en el monumento y en el Cementerio de León.

"En él participarán diversas personalidades que serán voz de quienes dieron su vida por la democracia de la cual somos herederos y por un mundo más justo y mejor frente al fascismo, que hoy resurge en nuestra Comunidad Autónoma de la mano de la ultraderecha, heredera de aquel franquismo que nunca ha condenado y de quien se siente sucesor, como así lo ha manifestado reiteradamente", señala la formación en un comunicado.

A las 11 horas, en el acto en el Campo de Tiro intervendrán la abogada leonesa Herminia Suárez, activista feminista en la Asociación Feminista Flora Tristán y en Adavas y Victor Bejega, profesor de historia y especialista en memoria histórica democrática, así como Pedro Gómez que interpretará con dulzaina himnos republicanos para finalizar el acto allí.

Posteriormente a las 12 horas, se iniciará el tradicional acto de conmemoración en el Cementerio, en el espacio dedicado a la memoria de quienes deberían ser protagonistas de la historia que estudian nuestros jóvenes, pues fueron quienes se enfrentaron al fascismo que dió un golpe de estado e impuso una dictadura.

En la Capilla Laica, donde se realizará la segunda parte del homenaje, a las 12 horas iniciará las intervenciones Victor Bejega, profesor de historia y especialista en memoria histórica democrática, para a continuación dar la palabra a la abogada leonesa Herminia Suárez, de la Asociación Feminista Flora Tristán y de Adavas. Seguidamente intervendrán la narradora, escritora y poetisa Sol Gómez Arteaga, la actriz y concejala de IU en la Robla Inés Diago, Mar Ferreras activista y portadora de memoria. Dando paso a continuación a intervenciones de representantes de Izquierda Unida, la Coordinadora de IU León Carmen Franganillo, Javier de la Calle como representante del PCE de León, Victoria Rodríguez como representante del Ateneo Varillas de León y Sergio Lorenzana como representante del PCTE. Para finalizar con canciones e himnos con dulzaina interpretados por Pedro Gómez.

Durante el acto el PCE de León repartirá claveles rojos a los asistentes, como símbolo de los ausentes que se quieren tener presentes en nuestra memoria, pero también como símbolo de su lucha y dignidad y como futuro de esperanza en la construcción de una república por la que dieron su vida.

Porque este acto anual rinde tributo a la memoria de aquellos que fueron represaliados por la defensa de la legalidad republicana y de una sociedad más justa y democrática, pero también es una mirada al futuro compartiendo la lucha y los valores por una República de justicia y dignidad para toda la humanidad por la que fueron asesinados por la dictadura franquista.

"Frente a la nueva normativa de discordia que anuncian PP y VOX en Castilla y León, frente a quienes mancillan el respeto y la dignde los monumentos y lugares de la memoria, el Foro por la Memoria quiere con este homenaje recuperar la memoria histórica democrática que nos representa a todos los demócratas que condenan un golpe de estado, la dictadura y la represión que la derecha y la ultraderecha trata de blanquear con términos que intentan disfrazar y ocultar su propio pasado y su ideología ligada a la ideología fascista", apunta el Foro por la Memoria de León.

Asimismo, aseguran qye "el acto de homenaje el 13 de abril no sólo recuerda la lucha y los valores por los que dieron su vida las represaliadas y represaliados del franquismo y las ideas que defendieron, sino que celebra el lugar "de la memoria" frente al olvido propiciado por la dictadura. Este acto en el Cementerio de León transforma el olvido y no-memoria propiciado por la dictadura, en un Lugar de la Memoria, que recuerda la verdad de lo que ocurrió y los motivos que siguen impulsando actualmente a seguir luchando por una tercera república de la justicia social, el trabajo digno y la solidaridad"

Tal y como afirman en el escrito, "lo que supone este acto es la posibilidad de darle voz a los que han sido silenciados durante más de cinco décadas por el temor, el miedo y la represión sistemática. Acabar con el olvido y el silencio impuestos en nombre de la transición. Transformar los agujeros negros del olvido y la no-memoria propiciados por la dictadura en Lugares de la Memoria".

"Lo que sucedió hace tiempo sigue importando en la actualidad porque no se puede construir un presente con 140.000 desaparecidos. La memoria de los vencedores es dominadora, impermeable a la duda, insensible a los derechos de los vencidos. La “memoria histórica” es la recuperación de la verdad desde la memoria de las víctimas. Esto no será posible mientras existan memorias amordazadas. La memoria histórica, una vez que se ha puesto en marcha, ya es imparable. Recuperar la memoria de las víctimas de la represión franquista como base de la ciudadanía democrática es un deber. Porque esta labor afirma la calidad de la democracia. Hoy más que nunca, la memoria es revolucionaria. Esta memoria se transforma en conciencia política, voluntad de insurrección, fuerza de resistencia e indómito movimiento social", aseguran.

"Frente a la desmemoria, frente a leyes de desmemoria, frente a memoricidios propiciados por ideologías ultraconservadoras y ultratrasnochadas, frente a la vandalización de la memoria y la dignidad el Foro por la Memoria reclama verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, derechos reconocidos y consagrados por los tratados y acuerdos internacionales que no pueden ser olvidados por quienes propician el olvido de “su pasado”. No puede haber un futuro con un pasado basado en la impunidad", finalizan.