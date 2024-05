Los colegios profesionales defienden su papel y coinciden en pedir un "impulso" para León

León es una tierra de oportunidades, pero necesita crecer con nuevas infraestructuras y un impulso por parte de la Administración para generar empleo y facilitar la llegada de nuevas empresas. La primera de las dos mesas redondas organizadas por Diario de León, en la Jornada que lleva por título 'Colegios Profesionales, comprometidos con el futuro de León', ha puesto de manifiesto la necesidad de un "impulso" para retener el talento en la provincia de León. En el análisis han coincidido Miguel Ángel Santos Coll, bibliotecario contador del Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de León; José Antonio Cuba, decano del Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de León, y Fernando Rodríguez Santocildes, decano del Ilustre Colegio de Abogados de León.

Desde sus respectivas profesiones, han coincidido en el momento que vive la provincia, que se nota también en una menor colegiación. A ello se une, según Santocildes, la situación política que provoca, por ejemplo, la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que inciden en que no se hayan incrementado las retribuciones del Turno de Oficio, o la paralización de una ley importante para la Abogacía, como es la del Derecho de Defensa. Con generación de empleo, explicó, se facilitaría una mayor actividad en campos que tienen que ver con la profesión. En este momento, más que consursales hay procedimientos de segunda oportunidad, explicó. Sobre el Turno de Oficio, lamentó que no tenga el mismo reconocimiento que otros profesionales "cuando el nivel de satisfacción es incluso mayor".

Miguel Ángel Santos Coll, bibliotecario contador del Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de León, incidió en que la situación política no ayuda a generar actividad económica. En León, según dijo, hay unas 35.000 empresas, la mayoría pequeñas y medianas, que necesitan una buena atención en su gestión ante la Administración. Santos Coll defendió León como ubicación para nuevas empresas por la calidad de vida de la ciudad y ventajas como los jóvenes que salen preparados de la Universidad. "Hay que facilitar a las empresas la creación de empleo", insistió

José Antonio Cuba, decano del Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de León, puso de manifiesto la alta cualificación de los colegiados leoneses, aunque lamentó que los nuevos profesionales se tengan que ir "formados" a otros territorios por falta de oportunidades. El sector de las renovables es que más actividad genera a la profesión, destacó Cuba, que pidió un frente común para que "veamos Torneros o la integración del ferrocarril", como proyectos tractores para atraer empresas. "Torneros es clave para atraer empresas grandes y medianas", insistió. "El problema es la falta de actividad; cada vez somos menos. Con más actividad, los jóvenes se quedarían aquí", resumió.

A lo largo de la mesa redonda, que llevaba por título "Al servicio de los colegiados y de León", y que ha estado moderada por Pilar Infiesta, periodista de Diario de León, han ido surgiendo otros temas. El presidente del Colegio de Abogados se refirió a la adaptación de los abogados a las nuevas tecnologías, que ha supuesto también una "brecha digital" para algunos veteranos profesionales que han ido abandonando la profesión, lamentó. En todo caso, es el futuro y los abogados leoneses y bercianos están plenamente incorporados al uso diario de esta vía de comunicación y gestión con clientes y Administración.

La colegiación fue otro tema de análisis en la mesa redonda. "Es fundamental; somos los garantes de los trabajos profesionales; también para defender nuestras atribuciones profesionales", explicó José Antonio Cuba, decano del Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de León. Santolcides defendió su necesidad en temas como el intrusismo o para dar un mejor servicio al profesional. "No somos meras asociaciones. Tenemos una función pública. Desde hace años, en cualquier actividad el abogado se presenta con su número de colegiado", explicó. Y Miguel Ángel Santos Coll, bibliotecario contador del Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de León, dijo que "unen" y son también una garantía para las empresas.

Otro tema que salió en el debate fue la propuesta de los sindicatos de trabajar menos horas por igual salario. En este sentido, los tres no se opusieron aunque no lo ven a corto plazo. Sobre la nueva rectora, todos esperan reunirse con Nuria González y su equipo para avanzar en proyectos y convenios.