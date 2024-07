Joseba Garayoa: «Nila es muy abierta, congeniamos muy bien»

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Joseba Garayoa, uno de los estudiantes que se acogió a este programa de convivencia intergeneracional, comenta que vivió durante un año con Petronila Aller, a la que todos laman Nila. Joseba encontró el Programa de Acercamiento Intergeneracional de casualidad, ya que el joven salmantino no sabía que iba a acabar estudiando en León. Estuvo mirando y buscando alojamientos en Madrid y Palma de Mallorca, que era donde tenía opciones para estudiar, pero en las grandes ciudades se le hacía más difícil poder pagar el alojamiento. Entonces descubrió el programa y decidió que iba a estudiar finalmente en León y probar la oportunidad que le brindaba este proyecto, hasta entonces desconocido para Joseba. Al principio, describe el inicio de la convivencia como «un poco difícil, porque no es un piso de estudiantes o irte a vivir con tus amigos o compañeros de clase, convives con una persona mayor». Pero también explica que, desde el primer momento, «Nila estableció los pilares de la convivencia, marcó muy bien el camino desde el principio. Además, ella ya había participado en el programa anteriormente y «buscaba compañía, pero sin que le condicionara la vida», aclara Joseba, para añadir que él también buscaba ese modelo de convivencia. El joven salmantino también declara que «Nila es muy abierta, congeniamos muy bien, a la hora de sentarnos a comer me contaba historias muy interesantes». A modo de anécdota, Joseba también cuenta que aunque le insistiera, «no me dejaba realizar tareas y era algo que me daba «coraje», porque al final estás en su casa, pero Nila siempre decía que mientras ella pudiera, lo hacía ella. Eso sí, le ayudaba a subir la compra porque el piso estaba en un cuarto sin ascensor». Ante la pregunta de que si repetiría este sistema de convivencia, Joseba lo tiene claro. Estuvo viviendo con Nila durante un curso y el año que viene repetirá la experiencia. Él lo describe como «una manera distinta de convivir, a mí me lo facilitaba mucho, era una convivencia más cercana y cálida. Todo mucho más flexible», que tras cursar otros estudios ahora está volcado en el grado de Derecho.