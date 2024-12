El alcalde de León asegura que la mayor traba para la autonomía leonesa son “el PSOE y el PP”

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha asegurado esta mañana que la principal traba para la autonomía leonesa “ son los dos grandes partidos, el PSOE y el PP “. Diez ha criticado las declaraciones recientes del presidente del gobierno, José Luis Rodríguez, Zapatero, que daba por cerrado el mapa autonómico español: “está abierto, otra cosa es que Zapatero lleve muchos años alejado de la realidad de León y no lo sepa”.

Por su parte el secretario provincial de la Unión del Pueblo Leonés, Luis Mariano Santos, ha pedido disculpas por el tuit de Juventudes Leonesistas, en el que ayer se mofaba del ministro Óscar Puente, al que reflejaba comiéndose un plátano, bajo el lema “Feliz día del mono “. Santos ha sido crítico: “Pedimos disculpas Porque no es nuestro estilo, pero que no se rasguen las vestiduras, los que antes han dicho otras atrocidades”.

Estas declaraciones se han producido esta mañana en el barco de la manifestación, que se ha celebrado a mediodía ante la serie de la Diputación, para reclamar la autonomía leonesa seis meses después de que se presentará la moción en el Ayuntamiento de todos los ayuntamientos.

Carlos González abrió el turno de intervenciones el nombre de Conceyu Leonés: “ Hace seis meses que se aprobó una moción y estamos esperando no sabemos a qué. El voto no era para quedar bien. El PSOE tenía que elevarlo a sus más altas esferas, van a Sevilla y dejan abandonado al que presentó la propuesta. Creo que el PSOE necesita una Federación propia para elevar esta cuestión a Madrid, porque haber votado esto y no hacer nada es como el que oye llover”.

El alcalde de León felicito a los organizadores por la iniciativa: “tenemos derecho a la autonomía, pero la gran entrada que tenemos son las dos grandes formaciones, el PSOE y el PP. Siempre he dicho que introducir este derecho y este mensaje iba a ser difícil”, aseguró.

“Desde mi posición como alcalde y como representante del Partido Socialista, seguiré trabajando e incidiendo en esta lucha interna desde el partido y con la ciudadanía para conseguir este gobierno propio que tanto anhelamos”.

El alcalde también criticó la postura de Zapatero en este asunto: “creo que es un discurso muy obsoleto, es una opinión personal que no coincide para nada con el sentimiento de Los Leoneses, pero él lleva más tiempo alejado de León, de lo que él se cree y muy alejado de lo que los leoneses necesitan. Esperamos que cada vez sean menos los que piensan como él, que ha estado muy alejado de las necesidades de esta tierra, por mucho que su etapa como presidente, hiciera una apuesta por León, que la hizo, pero en el sentimiento de territorialidad ha estado siempre muy alejado”.

Por su parte, el secretario provincial de la UPL, Luis Maríano Santos, se mostró feliz: “Estaremos siempre con cualquier colectivo y con cualquier partido que defienda los intereses de León. Hoy más que nunca es importante que gente como Zapatero se enteren de que el mensaje de León es un mensaje leonesista, aunque el PP y el PSOE lo asuman con más dolor o con menos. La gente pide un cambio territorial”.

Respecto al tuit de Juventudes Leonesistas, fue crítico: “ se retiró, no por la reacción de las redes sociales, sino porque UPL lo solicitó. El presidente del partido, Carlos Javier Salgado, ha emitido un tuit pidiendo disculpas. Lo que me duele es que ahora, el mismo partido en el que el presidente aceptas a los procuradores o a la senadora, Ester Muñoz dijo lo que dijo de los huesos, se rasgue ahora los vestiduras. Nosotros pedimos disculpas, porque fue un tuit desafortunado”.