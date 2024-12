Courel: «Parece que el PSOE es el único responsable de la autonomía de León, y no es así»

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

«Aquí hicimos lo que teníamos que hacer, fruto de un hartazgo de la sociedad leonesa de lo que lleva haciendo 40 años el PP en el gobierno de la Junta. Parece que la responsabilidad única de la moción recae sobre el PSOE y no es así». Es la argumentación que ofreció ayer el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, sobre la concentración convocada este domingo frente a su sede por Conceyu País Llionés, que reclamará a la institución que «adopte una mentalidad proactiva y comience a funcionar desde ya como una preautonomía».

Álvarez Courel, que mencionó al PP para subrayar la incoherencia que supone aprobar la moción en algunos ayuntamientos y rechazarla en la Diputación, añadió que «los organismos a los que va dirigida son los que tienen que tomar las decisiones al respecto»; y sobre la propuesta que abordaba la cuestión presentada al Congreso Federal del PSOE celebrado recientemente comentó que «hay que entender el funcionamiento de cada partido y la enmienda ni siquiera pasó al plenario».

Por su parte, el vicepresidente segundo de la Diputación, el leonesista Valentín Martínez, comentó que «es noticia que al menos el PSOE empiece a debatir el tema; es un avance». «No nos satisface que se aprobara la propuesta, pero allá ellos y los partidos que toman las decisiones, si no quieren escuchar lo que piensan los leoneses. No estamos a gusto en esta comunidad autónoma, en cómo se nos está tratando», recalcó antes de comentar que las cifras dejan claro que «las provincias de Castilla parece que van a otro ritmo; reivindicamos nuestra propia autonomía dentro de la Constitución y nos gustaría que los grandes partidos cada vez fueran más sensibles». «Es evidente que, cuando no se escucha a la gente vienen los problemas; es necesario que los partidos grandes se involucren más», remató el cargo leonesista.