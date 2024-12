El caos nuestro de cada día en La Granja

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Las incidencias no se cansan de asistir a la circulación por la Ronda Este de León; la LE-20, y su estructura anacrónica entre semáforos y accesos a rotondas que cortan el fluido circulatorio, es fuente constante de problemas; cuando no es una colisión por alcance derivada de la presión del tráfico, acude al rescate la frecuencia del semáforo con pulsador; si no, la misma tensión derivada de que acuden más coches de los que caben por ese filtro. Esta vez, ahora, el atasco, kilométrico, llega por causa de una avería de un camión, que cierra el paso a la salida de la rotonda de La Granja, y replica todo el tráfico en sentido norte hasta la misma glorieta de Carrefour. Los problemas no terminan ahí; la última sacudida para los conductores que escapan de la ratonera está en el acceso norte a León, en el embudo de la rotonda de Cantamilanos, que arrastra retenciones hasta el kilómetro 143 de la N-630. Hoy ya la culpa no es por el corte de la AP-66 que desviaba tráfico a Pajares. Las retenciones en León no ablandan los planes de inversiones del Gobierno en León.