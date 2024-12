Los docentes critican «el pufo en León del conservatorio»

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

«La educación pública debe contar con espacios de trabajos dignos, seguros y adecuadamente equipados, cuya confortabilidad esté a la altura de la relevancia social de su labor», expone la Junta de Personal Docente de León en sus conclusiones tras el pleno celebrado ayer. «Es inadmisible que la construcción de espacios tan necesarios como el IES de Villaquilambre o el nuevo Conservatorio de León esté paralizada, que no se afronten las necesarias obras de conservación y mejora que los centros demandan, por dejadez o interés político de las distintas administraciones, mientras el profesorado y el alumnado sufren a diario las condiciones de espacios obsoletos e inadecuados, propios de épocas anteriores». «En los siete años de retraso sobre el instituto de Villaquilambre, la Junta ha construido dos centros en Valladolid, otro en Salamanca, y dos más en Soria», expuso Javier Ampudia, presidente de la Junta de Personal Docente de León para dar alcance al agravio que denuncias. Y extendió la crítica a la secuencia de espera con el conservatorio, «la única capital de provincia que no tiene uno propio es León», expresó tras la sesión plenaria celebrada en La Palomera. Ampudia resumió esta espera de León por las estructuras educativas dentro de «un pufo que han dejado, tanto por el retraso con el conservatorio como con el instituto», que tenía que estar ya activo este curso. Además, llama la atención a los alcaldes de León y San Andrés para que asuman su responsabilidad en el mantenimiento de los centros educativos. «Que no hagan a los alumnos rehenes de las cuitas de competencias».