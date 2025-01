«Entiendo la realidad y el sentir leonesista pero no el aislamiento y el mejor solo»

Publicado por Agencias Verificado por Creado: Actualizado:

El nuevo secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, entiende el sentir leonesista pero recela del «aislamiento» como solución. Reconoce que el la «identidad leonesa» no es únicamente un «sentimiento» sino que es una «realidad histórica de muchos siglos», con la que cree que hay que «convivir» y «cuidar», pero no ve como solución el quedarse «solo».Preguntado por si el ‘nacionalismo de campanario’ que atribuye a Soria Ya es aplicable al leonesismo, considera que no, aunque compartan parte de su origen en los «muchos abandonos territoriales». En el caso del sentimiento identitario leonés, que reconoce existe también dentro del PSOE y que encarna entre otros su homólogo leonés, José Antonio Diez, tiene su «absoluto reconocimiento» porque está asentado en la historia del antiguo Reino de León y también comparte esa sensación de abandono que vive un territorio como Soria.«La ausencia de unas políticas públicas que hayan conseguido un mínimo desarrollo en determinadas provincias ha hecho que haya una ausencia total de identidad autonómica, y eso es un problema», indica convencido de que ese es el origen de otras «identidades localistas» más recientes que el leonesismo.Recuerda que en el reciente Congreso Federal del PSOE asumió la presidencia de la Comisión Territorial, en la que fue rechazada la enmienda a la ponencia que defendía la apertura de un proceso de autonomía para León. «Dándole la carga de razón en cuanto a lo identitario histórico y cultural, y dándole la razón también en (...) que aquí no los ha cuidado nadie, sólo seremos capaces de romper esas dinámicas si somos capaces de dar respuesta a las problemáticas que tienes».Martínez plantea la necesidad de encontrar y ofrecer soluciones a problemas como la despoblación y la emigración de los jóvenes, pero sin ver que la solución sea la opción de la autonomía. «Yo lo que no veo es el aislamiento, el quedarme solo mejor, no es algo que yo entienda».

También aprecia una «peligrosa deriva» dibujada en los entornos rurales en los que «parte de la ciudadanía se siente abandonada» y reitera la necesidad de que, los territorios y provincias, «ganen protagonismo». Por eso, resaltó el simbolismo de elegir Soria para la presentación de su candidatura con el objetivo claro de «hacer visibles las muchas Sorias y dar protagonismo también a todos los grupos municipales de todos los municipios».

Asegura que se necesita «una estrategia territorial» para salir de la «arbitrariedad» de las políticas públicas del PP en Castilla y León y, para conseguirlo, apunta a un reto que es «contar con la foto fija actual comarcalizada de los servicios básicos y derechos de ciudadanía para lograr la necesaria competitividad territorial».

Valora las directrices europeas y ese «repóquer’ de infraestructuras» viarias, ferroviarias, eléctricas, logísticas y de conectividad, que conllevan la implantación de empresas y con ello la fijación de población. «Debemos trabajar en todas las provincias y que cada municipio se sienta reflejado en este modelo de comunidad que también tendrá en la igualdad, la cultura, la vertebración y la competitividad territorial sus ejes transversales», resumió, para insistir en la confianza puesta en la implicación de todos para un cambio de rumbo en que el PSOE sea «la alternativa real de un PP que se siente muy cómodo en el diván».

El «click definitivo» para dar el paso y presentar su candidatura a este cargo fue el «‘no’ presupuesto» para 2025 anunciado pero no aprobado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a quien ha reprochado que se conforme con una «continuidad mimética» de proyectos «que se vienen heredando y nunca ejecutándose».

Insiste en que Soria es el paradigma de otros puntos de Castilla y León que ya «ni piden ni demandan porque nada esperan de este Gobierno autonómico». «Soria es a Castilla y León lo que Castilla y León es a España», plantea sobre el nivel de reivindicación que deben tener los territorios y la necesidad de que la Comunidad adquiera un papel proactivo y relevante a nivel nacional y europeo.

Ve fundamental una planificación estratégica que «no se puede llevar a cabo unilateralmente desde los ayuntamientos» sino que «debe ser una Comunidad autónoma a través de una ordenación del territorio y el primer paso es «reconocer» las desigualdades que existen a nivel provincial para, mediante un proceso de comarcalización de los servicios públicos y privados, a «partir de una foto fija del momento actual», reflexionar sobre si la forma en la que se prestan los derechos de ciudadanía, educación, sanidad, protección social... «es o no la correcta».«No podemos tener polígonos industriales ni trenes en todos los sitios, pero sí que tenemos en el marco de nuestras competencias como Administración autonómica, un mallado de red autonómica de carreteras que tenga un poco de criterio de dónde lo estamos invirtiendo y no de forma arbitraria», propone como complemento a centros de referencia en poblaciones medianas, con la idea de «tener los servicios básicos y los derechos de ciudadanía en un radio máximo de 30 minutos».