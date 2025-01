El ‘abandono’ no caerá en el aislamiento

Creado: Actualizado:

Es una realidad histórica y un sentimiento, pero no puede ser un proyecto de futuro. El recién elegido líder del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, conoce bien como alcalde de Soria la frustración que genera lo que él mismo reconoce como una «sensación de abandono»; y respeta los movimientos identitarios que surgen en su tierra, y sobre todo en León, donde tienen además una raíz histórica. Lo que no justifica una voluntad de quedarse solo, porque «la solución no es el aislamiento».

Frente a esta sensibilidad leonesista, que reconoce también en el PSOE provincial, el nuevo secretario general defiende la necesidad de exigir políticas en las que los territorios se desarrollen por igual dentro del marco de las comunidades. Martínez llega al liderazgo del PSOE autonómico desde el conocimiento profundo de problemas que afectan a las provincias más aletargadas de la Comunidad, atenazadas por la despoblación y la fuga del talento joven; y con la sensación de que sus necesidades no han sido suficientemente atendidas. Lo hace también con el convencimiento de que la reivindicación debe darse desde dentro del entramado administrativo. Ahí considera el nuevo dirigente socialista que debe dar la batalla la identidad leonesa.