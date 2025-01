Una avería informática deja a casi 150 personas sin DNI en León

142 personas se vieron afectadas desde el pasado viernes hasta el lunes por la avería que paralizó el sistema informático de las oficinas de expedición del DNI de León y San Andrés del Rabanedo, que se solventó en las últimas horas.

Para paliar los efectos de la incidencia, en las últimas horas se ha habilitado un plan de refuerzo extra para poder atender las demandas de las personas afectadas, de tal suerte que se da por hecho que de forma inmediata podrán actualizar sus documentos para evitar inconvenientes a quienes pudieran tener alguna urgencia.

En la capital quedaron pendientes 79 citas de DNI y 22 de pasaporte. En San Andrés del Rabanedo, el problema afectó a 27 carnés y 13 pasaportes.

El origen de la anomalía parece estar relacionado con una nueva aplicación destinada a la lectura de certificados de familia numerosa, una herramienta que ya había planteado problemas en el pasado. Este fallo ha generado una caída del sistema que se confiaba en resolver en las próximas horas.

El Cuerpo Nacional de Policía ha asegurado que están dedicando todos los recursos necesarios para solucionar el problema a la mayor brevedad posible. Sin embargo, mientras tanto, los ciudadanos afectados deberán esperar para poder completar la renovación o emisión de sus documentos.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno de León confirmaron a este periódico la disposición para resolver a la mayor brevedad el problema.

Según denuncian funcionarios y sindicatos, ha habido cerca de medio centenar de interrupciones de servicio —prolongadas, no de unos pocos minutos— en lo que va de año. En sus cuentas entran lo que ha ocurrido en los últimos días, donde aseguran que ha habido una nueva ola de incidencias. «Yo entiendo que haya algún fallo puntual, pero es que llevamos con problemas graves desde el martes de la semana pasada», criticó Javier Cruz, portavoz de CSIF en materia de Interior. El sistema está totalmente centralizado en la Subdirección General de Logística e Innovación, en Madrid, por lo que, cuando hay un problema, los puntos de expedición de toda España se quedan inutilizados.

Según explican los afectados, el fallo está en la conexión con el software utilizado para la renovación del DNI. Las oficinas reducen estos episodios a situaciones «puntuales» que «se repiten cada cierto tiempo». «Las máquinas a veces fallan, como se puede quedar atascado tu ordenador o móvil, y no se puede hacer nada contra eso», aseguran. Hay episodios de saturación de los sistemas cuando hay picos de demanda, además de las distintas actualizaciones de los sistemas. «Si no ha petado apenas en verano, que es cuando más se expide, que falle ahora mucho más no tiene lógica», critican en CSIF.

CCOO lleva tiempo pidiendo que esas actualizaciones se hagan fuera del horario de atención al ciudadano. «Todo sigue igual», se queja el sindicato.