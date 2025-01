León ya sale en los papeles de la segunda fase de la liberalización del tren de viajeros

Publicado por l. urdiales León Verificado por Creado: Actualizado:

León ya está en capilla en la segunda fase de liberalización del ferrocarril en el servicio de viajeros. El horizonte es 2026, y el eje de actuación las conexiones por alta velocidad entre Madrid y Galicia y Madrid y Gijón. El corredor norte, diez años después de la entrada del AVE en la capital leonesa, se somete ya de forma oficial a este proceso que administra Adif y que supone la entrada de competidores en la oferta, hasta ahora acaparada por el operador público. la alternativa, que ya circula por otros corredores de la alta velocidad española, no descarta concursar en este proceso, tal y como han manifestado en diversas ocasiones sus principales ejecutivos. Iryo y Ouigo muestran un interés en operar en la conexión leonesa de la alta velocidad, aunque en este soporte las condiciones no sólo dependen de la bolsa de clientes potenciales que sujeta la demanda, y que, como se ha demostrado en otras vertientes exploradas, suele crecer al ampliar la oferta. El problema es la limitación tecnológica del material, que requiere composiciones armadas en ancho variable, dadas las condiciones del despliegue de ancho desde la capital leones hacia el norte, con el triple hilo de la variante y los paréntesis intermedios entre León y La Robla, o los tramos de vía convencional que dan continuidad al ferrocarril más allá del emboquille norte de los túneles. No hay fabricantes que manejen tecnología en estas condiciones híbridas a excepción de la firma Talgo; un matiz que se debe colocar en medio de toda la estrategia comercial que vayan a afrontar los operadores activos en el mercado de viajeros por tren en España, u otros que pudieran tratar de sumarse a la competencia una vez que Adif abra el melón de las licitaciones. Sobre este ancho variable va a pivotar toda la secuencia de liberalización de la plataforma norte ferroviaria, un surco que sólo se ha llegado a explotar desde el pasado año en el apéndice inicial, entre Madrid, Segovia y Valladolid. El noroeste es, de esta forma, tierra virgen para una experiencia de operadores privados que sí ha podido catar la empresa pública a través de su patente Avlo. Esta semana, el operador Ouigo cerró el círculo de la ruta del sur, treinta años después del Ave a Sevilla. La campaña del norte no parece tan sencilla.