La 'estafa de los seguros' continúa en compás de espera doce años después

La estafa de los seguros cumplirá el mes próximo 12 años de instrucción, sin que por el momento se atisbe una posibilidad firme de juicio, circunstancia que motiva que los 71 encausados por la trama analicen la posibilidad de solicitar la prescripción del caso, propuesta que a criterio de las defensas de las compañías aseguradoras damnificadas no es pertinente porque la investigación judicial sigue viva y porque únicamente son cuestiones procedimentales las que están retrasando la posibilidad de celebrar una vista oral.

La última actuación judicial relevante de la que se tiene constancia data de finales del 2023. Entonces se dictó un auto en el que se rechazaba la posibilidad de convertir el asunto en un procedimiento abreviado. Se tomó entonces la decisión de dictar el sobreseimiento provisional para 59 investigados, por entender que los indicios que pesada sobre ellos no eran suficientes como para sostener una acusación, pero si se fijaron cargos para los 13 imputados principales, sospechosos de haber organizado, una trama que había defraudado alrededor de 3 millones de euros, en indemnizaciones compañías de seguros por accidentes de tráfico falsos, de acuerdo a las tesis del ministerio fiscal.

La Presidenta de la Audiencia Provincial, Ana Del Ser, llegó a plantearse la posibilidad de organizar un operativo especial para la celebración del juicio, a la vista de la complejidad que entrañaba una causa de estas características, con tantos procesados y un voluminoso número de letrados ejerciendo su defensa.

SITUACIÓN

El principal acusado, un abogado leonés que ha vuelto a ejercer y que regenta un despacho fuera de la provincia de León se mantiene en su inocencia: « si me hubieran declarado culpable, la pena habría sido menor que la que estoy pagando, porque ya la habría cumplido y podría seguir con mi vida. Así, no puedo llevar a mis hijos de viaje fuera de España, no puedo disponer de mi dinero y tengo siempre esta cruz encima", mantiene.

Los abogados que defienden la postura contraria mantienen tesis completamente diferentes: «no cabe solicitar la prescripción de la causa por el procedimiento judicialmente está vivo y lo único que ocurre es que se trata de una instrucción muy compleja, pero el caso sigue latente", sostienen los representantes legales de la parte contraria.

El caso se destapó en marzo de 2013. Una ingente operación policial se saldó con una decena de detenciones de profesionales correspondientes a diferentes y variadas disciplinas que según el ministerio fiscal conformaban una estrategia para denunciar accidentes de tráfico que nunca habían ocurrido o que tenían una relevancia mucho menor de la que se denunciaba. Con esta forma de operar cobraban indemnizaciones mucho más elevadas de las que correspondería.

El considerado líder del entramado tiene sobre sí cargos por delitos de estafa procesal, superior a 50.000 €, falsificación de documentos, dos delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, simulación de delito y tenencia ilícita de armas.

El segundo procesado en orden de importancia, deberá hacer frente a la acusación de un delito continuado de estafa agravada, falsificación de documentos, simulación de delito y cohecho. Era un funcionario de los juzgados de León..

Para el ministerio público, los hechos son constitutivos de delitos a los que corresponden penas que suman 169 años de cárcel para los sospechosos, que actuaron entre 2008 y 2013.

