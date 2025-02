Vivir al oeste del Edén

«Era el lugar de los juegos de mi niñez, era el sitio donde yo tenía guardados buena parte de mis mejores recuerdos. Y ahora está convertido en una zona arrasada que año tras año sigue estropeándose poco a poco». Es el lamento desesperado de un vecino residente en los alrededores del jardín de San Francisco, que presenta el estado que aparece en las imágenes que acompañan a esta información.

La situación es fruto de los problemas de mantenimiento que evidencian las zonas ajardinadas del entorno de uno de los parques más céntricos de la capital. Escenario habitual de parte de las celebraciones de las fiestas de San Juan, los efectos se dejan notar cuando las fechas del calendario ya no están en rojo.

Adoqinado desguazado literalmente en algunas zonas de las instalaciones recreativas, áreas ajardinadas completamente peladas, tramos de pavimento levantados por el efectos de las raíces y el empuje del crecimiento de los árboles, bancos en estado de conservación mejorable a pesar de que en algunos casos se han sustituido piezas recientemente… el aspecto de la zona ha empeorado de forma sensible en el último mes. Las lluvias de las últimas semanas y las bajas temperaturas han provocado más daños de los que ya se advertían con el cambio de año.

No faltan los tramos resquebrajados junto a las alcantarillas y en alguno de los accesos al parque, los desconchones en el pavimento ya se convierten en una llamada a no entrar, ante el riesgo de un tropezón inoportuno para comenzar la visita. Por no incidir en lo antiestético de las secuelas de trabajos subterráneos para los que se ha tenido que excavar en el pavimento, que mantiene las ‘cicatrices’ de las labores, sin que se haya pavimentado el total de la superficie para dotarla de uniformidad.

COME Y CALLE

«No te puedo decir si es por culpa del Come y calle, que a lo mejor la hierba no está preparada para que la gente la pise tantos días seguidos, o es que es una variedad que no es adecuada para esta zona y le cuesta mucho recuperarse. El caso es que ahora se pasa así todo el verano y cuando llega de nuevo la siguiente feria y empieza a estar ya un poco listo, se lo vuelven a cargar», se queja amargamente el mismo usuario.

El espacio verde más antiguo de la ciudad se encuentra en un estado delicado. Se trata de una superficie de 13.660 m², que data del año 1818. Utilizado para alguna de las actividades recreativas y culturales más destacadas de los últimos tiempos, en la actualidad tiene vigencia central durante las fiestas de San Juan y San Pedro y con ocasión de las patronales de San Froilán.

VALOR ARTÍSTICO

Al margen de su valor como espacio natural, en pleno corazón de la ciudad, dispone también de un apartado artístico de cierta relevancia. Cuenta con una fuente de Neptuno que data del año 1789 y que ha ido sorteando las vicisitudes de los tiempos con mejor suerte en el apartado artístico que en el apartado del cuidado de la naturaleza.

La última intervención de cierta relevancia que se realizó en la zona fue la colocación del actual verja que rodea el entorno, decisión que se adoptó en 1981.

No dispone de una fauna especialmente señalada, por cuanto al estar ubicado en la zona centro de la urbe quedan limitadas, pero en el apartado de la flora dispone de sus típicos castaños tradicionales, acompañado de tilos y en algunos momentos plátanos.

EXPERIMENTACIÓN AGRÍCOLA

Los monjes Benitos de San Claudio cedieron el terreno como jardín público y campo de experimentación agrícola en su día. Hoy es una zona de asueto en la que de vez en cuando también se celebran algunas ferias.

Delimitado por las calles Corredera, marqueses de San Isidro y plaza de San Francisco, es zona de actividad habitual también para las cofradías de Semana Santa. Angustias y Soledad celebra una comida popular cada primavera con ocasión del día de la Virgen de la Alegría. Ahora, los problemas de conservación cambian la perspectiva.