Los baños del Gadañón, cerrados pese a la reforma

Tres de los ocho aseos del colegio de Trobajo del Camino Teodoro Martínez Gadañón están clausurados, a pesar de que su reforma concluyó después de las vacaciones de Navidad. La situación de los baños del colegio ha sido uno de los reclamos constantes de las familias desde hace años y, ahora que supuestamente está resuelto, «la obra no se da de paso».

Yaiza Fernández, una de las representantes de las familias en el Consejo Escolar, explica que presentan un aspecto acabo, pero que se desconoce por qué no se abren para que los puedan usar los niños. Añade que ya se ha levantado una vez el suelo para intentar solventar el problema, pero que aúna sí, los pequeños no pueden utilizar tres de los baños, con cuatro retretes y tres lavabos cada uno. Ante esta situación no descartan recurrir a inspección educativa para conseguir mejorar la situación de este centro educativo.

La integrante del Consejo Escolar remarca que el centro está ahora «peor que cuando se empezaron las obras» y que niños y niñas tienen que compartir los baños que están habilitados por la clausura de los que no se han dado de paso.