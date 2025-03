«Búscate la vida»: El declive del servicio se extiende al trayecto urbano de Feve

Publicado por León Creado: Actualizado:

Los usuarios del apéndice de Feve que debe completar el recorrido del tren entre el apeadero de los arrabales de la ciudad hasta la estación de Matallana también forma parte de la lista de afectados por las deficiencias del servicio. Es un búscate la vida de libro, que se sucede cuando el autobús que tiene que realizar el recorrido urbano que suplementa el corte del ferrocarril en La Asunción sufre algún imprevisto; una avería; un inciente; o, ese día y a esa hora, no sale , o no llega.

La solución para el usuario que espera llegar al tren o al centro de León tras bajarse de él, llega sin alternativa: «Búscate la vida», escuchan los propios afectados mientras se mimetizan entre las líneas regulares de autobús urbano que circulan por el norte de la ciudad y ofrecen un trayecto diferente a la caminata. Las quejas se repiten cada vez con más frecuencia.

«Se paró el bus de la Feve y busco uno que me lleve al centro», rebuscan los afectados en las calles paralelas que trazan Mariano Andrés o San Mamés, o Nocedo, fuente todas del mismo torrente que absorbía hasta hace trece años el tren que entraba por el pasillo en trinchera que voló a la vez que entraron las piquetas para deshacer uno de los sistemas de comunicación de la modernidad leonesa, esencial para comunicar la capital con su provincia.

La obligación de servicio público que ampara las conexiones de la vía estrecha, la Feve ahora consorciada en la prestación de la operadora Renfe, sección cercanías de ancho métrico, se queda a veces en el apeadero de La Asunción; cuando el tren se topa con la barrera que impide el paso por una senda adecuada a una circulación para la que no hay material rodante.

También sucede a la inversa, en el momento clave que el viajero potencial del tren espera sin éxito al bus en el inicio o cualquier otro punto del trayecto; en 2022, con motivo de las reformas urbanísticas que se iban a impulsar en el entorno de la estación de Matallana, se modificó el punto de embarque, hasta un punto en mitad de la calle Suero de Quiñones, donde hay una placa vertical que deja bien claro el punto de encuentro para emprender un viaje que debe tener continuidad en un tren; un viaje que, con frecuencia, no llega a emprenderse, según explican los mismos afectados por este embarque, segunda acepción, que no es la que buscan con el billete en mano.

Con el traslado de la parada para el transbordo, se presentaron otras mejoras del servicio que se quedaron en intención. Aquel espacio en el aparcamiento del centro deportivo de Eras de Renueva para que puedan estacionar por la noche los vehículos de la empresa privada, que cobra cerca de 120.000 euros anuales por el servicio desde que el 18 de septiembre de 2011 salió el último convoy de la estación. Entonces, el Adif comprometió que estaría listo en 18 meses. Feve en León es una cadena de desengaños sin fin para los usuarios de un servicio que no parece tener a favor los desvelos de la gestión por parte del Gobierno. Así que este repertorio de incidencias en torno al tren que delega su función a un autobús en el trayecto que había de acometer en el interior de la ciudad se traspasa de inmediato al parte de incidencias que glosa el declive del servicio, de forma detallista recogido por parte de la plataforma en defensa de este ferrocarril desde el pasado mes de noviembre. En cuatro meses, 217 partes relevantes que afectaron de distinta forma a un servicio público. Las últimas notificadas, que se actualizaron en una fecha de la última semana de febrero, abundan en la aventura de meterse en un taxi en La Vecilla para llegar a La Asunción por un trayecto reservado para el tren; el taxi es un animal recurrente en ese bestiario que actualiza el acoso y derribo a Feve; a las seis y cincuenta y siete minutos de la mañana se paró un tren en el valle del Torío por fallos eléctricos; los pasajeros pudieron asistir al amanecer sin interferencias de ningún tipo porque en el interior del coche no había luz, por falta de suministro. No hay contemplaciones; lo mismo se vuelve a llamar un taxi que se cambia de tren porque una avería impidió moverse al titular; o aparece un autobús en el horizonte, o se aplica la técnica del remolcado a un tren con otro que aún no le ha llegado la hora de la avería. Así, hasta 217 notificaciones que de forma puntillosa se ocupan de recoger en la plataforma de usuarios, con el fin de evitar a los políticos dudas a la hora de referirse al abandono que sufre el servicio. El próximo 9 de marzo, en Cistierna está convocada una asamblea de viajeros, de un tren que circula en fase de menguante.