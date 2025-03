Fele vaticina un crecimiento de la economía leonesa en torno al 1,8% para 2025

Juan María Vallejo vaticinó un crecimiento del 1,8% de la economia leonesa para 2025, alertó de la necesidad de captar 1.000 trabajadores más porque hay déficit de mano de obra y subrayó la importancia de agilizar el Corredor Atlántico "para sujetar población y evitar la fuga de talentos", pero para reivindicar la infraestructura se necesita "unidad de acción" y lamentó la caída del dividendo demográfico.

Vallejo se pronunció en estos términos en el transcurso de un desayuno informativo celebrado esta mañana en la sede de Fele Pyme, para valorar la 'Retrospectiva de 2024 y Perspectiva de 2025'. Junto a Vallejo comparecieron Óscar Rodríguez, Arantxa Fernández y Enrique Suárez para valorar un año lleno de contrastes para León.

"Nadie entiende por qué la León-Valladolid no está hecha, ni qué pasa con el Nudo del Manzanal, o a qué se espera para desarrollar el tráfico de mercancías de la provincia y sobre todo, por qué no somos capaces de desarrollar la unidad de acción que requieren nuestras necesidades, porque el tiempo pasa muy rápido y seguimos sin hacer nada", lamentó Vallejo.

Vallejo puso cifras a la realidad económica de León en un año "de progreso moderado y lleno de contrastes para la provincia". Saludó con moderado optimismo la caída a 21.795 desempleados, 523 menos que en 2023. Son el 2,34% menos, "lo cual refleja la ralentización en el crecimiento del empleo". Sin embargo se consató un crecimiento de la cifra de afiliados, que son 168.610, que son 2.403 cotizantes más.

La tasa de actividad sigue cayendo, ahora en el 48,2% "y es la más baja de toda España, ya superamos a Ourense". El dividendo demográfico se ha reducido "y ya es un mal endémico al que no podemos mirar de reojo". León perdió 945 habitantes en el último año, contra la tendencia nacional al aumento. "Somos ya medalla de bronce en pérdida de habitantes, 15.000 en el último lustro, buena parte de ellos jóvenes de entre 20 y 40 años". Son más de 25.000 en los últimos diez años.

Las empresas "no queremos echar balones fuera, pero no podemos afrontar este reto solos", clamó Vallejo. Hace dos años León bajaba de las 30.000 empresas y este año hay 27.825. Son 127 menos aunque el emprendimiento permitió crear 512 empresas,, un 3% más. Solo Valladolid mejora el dato. "Ojalá emprender sea una moda no pasajera".

En materia de autónomos, las cosas caminan por similares derroteros. León perdió 214 autónomos y quedan 34.766, la provincia con mayor cifra de la Comunidad, casi todos de la agricultura, comercio, construcción y hostelería. Son datos de mejora en el emprendimiento pero caen las empresas "por la alta mortalidad empresarial, la falta de relevo generacional, el aumento de costes o las trabas a la actividad emprendedora.

A Fele le parece significativo del dato de las exportaciones "porque reflejan el crecimiento y la competitividad". León exportó 1.634,5 millones, un 4,8% menos que el año anterior. Pero el saldo comercial es positivo con 523 millones.

2025 reiterara el crecimiento pese a la inestabilidad política, la falta de presupuestos, la nuevab política de aranceles y la pérdida de peso político de la UE.

Se acusa una inseguridad jurídica que afecta a las pymes,, "el 98% del tejido empresarial de la provincia". La prevision es de crecimiento más moderado, con un fortalecimiento del 1,8% frente al 2,4% de España o el 2,1% de Castilla y León.

Todo pese al aumento de los costes laborales, que no se traduce en el aumento del poder adquisitivo, el crecimiento del coste laboral durante 14 mesess consecutivos. También influyen los cambios constantes en normativa, con matices. "Defendemos el ajuste del horario laboral dependiendo de los sectores". En León, bajar a 37,5, horas sería perder 70 horas por persona, dos semanas menos para 62.000 trabajadores.

Las modificaciones del SMI afectarían al 25,4% de los trabajadores de la provincia, 16.400 serían. Las pymes de León estarían entre las más afectadas por la subida. El SMI es el 84% del salario medio de estas empresas. León está entre las 25 más impactadas por la medida. "La diferencia entre los que gana una persona con el sueldo más bajo y el más alto, cada vez están más cerca", explicó. El incremento de los costes llega en algunos casos al 10%. "Hace falta más certidumbre y menos tramites burocráticos".

La voluntad de las empresas de negociar es evidente. "La negociación colectiva está encorsetada". Fele está presente en 27 convenios con mas de 63.000 trabajadores. Son 11.800 empresas. En 2024 se firmaron cuatro convenios colectivoso con unn aumento salarial del 3,21%. Este año, la Federación está en seis, con 1.300 empresas y 16.000 trabajadores "uno muy importante que es el Siderometalúrgico".

El cumplimiento ha sido del 98%, se ha podido mantener el poder adquisitivo del IPC del 2,7% se ha pasado a unm aumento salarial del 4%. La media de los anteriores fue de 3,12%. El comercio incrementó el 3,14% los salarios, el turístico un 3,5%, Industria subió un 5,6%, Construcción aumentó un 1% adicional sus planes de penssiones y un 2,7% los sueldos, Transportes un 3,5% y esto es un esfuerzo "para mejorar la estabilidad laboral, para invertir en desarrollo e investigación y para crecer", explicó Enrique Suárez.

El ajuste laboral "se debe de negociar desde la paz. De 1.825 horas hemos pasado a 1.783 horas de trabajo. Vamos graduando en función de la actividad", insistió el secretario.

Son muchas las empresas que pierden competitividad por falta de mano de obra. Hacen faltta 1.000 trabajadores; "sobren todo en Construcción y Hostelería". Genera un problema de 50 millones de euros. La FP dual está mejorando los resultados y las matriculaciones crecen un 30%. "Por eso es importante Fele Dual para satisfacer las necesidades".

León tiene la duración más alta del absentismo laboral. Sigue con cifras preocupantes del 7% y 11.645 trabajadores ausentes en todo el año. "Eso son 19 millones de horas perdidas con 125 millones de euros que no se geeneran". La productividad se resiente con 19 millones de horas de producción menos. Ell impacto es de 125 millones de euros. León pasa de 79,4 a 85,21 días de absentismo, que duplican la media del país. "Hay que mejorar la gestión de la Sanidad Pública y admitir las altas médicas de las mutuas".

Fele está alerta por la política de aranceles de Estados Unidos, que afecta al metal. Las exportaciones han caído un 40% y solo son el 5,8% del total", señaló Vallejo.

Las inversiones se necesitan para generar actividad. Urge el Plan Director de Castilla y León. Hay que mejorar infraestructuras. León requiere un compromsio firme de apuesta por la inversión pública. "Es un buen momento para recordar que el sector privado es el 85% del PIB. Las empresas aportan con los impuestos sociales130 millones en León a las arcas públicas".

Las soluciones pasan por cuatro medidas., En primer lugar hay que digitalizar, aunque hay empresas que aún no lo hacen. Nos comprometemos a impulsarlo. Nosotros hemos realizado 70 jornadas, recorrimos más de 3.000 kilómetros en un mundo cada vez más digitalizado".

La segunda medida es "educar a los jóvenes en el emprendimiento es fundamental. En España solo emprende el 6,8% de los jóvenes y el 22% no tiene interés en crear su propia empresa. En León hay que actuar y dar formación. Hay que aportar cultura emprendedora".

El tercer paso es "mostrar el tejido empresarial de León y reforzar la imagen del sector dinámico, proyectar la imagen del territorio. Hay más de 20.500 trabajadores en la provincia en Biofarmacéutica". También es positvo León i.4. 0 es un proyecto para generar sinergias entre ULE y empresas. Seguimos apostando por este foro como un referente que trasciende las fronteras y formará parte del Tour de Talento de la Fundación 'Princesa de Girona'.

La cuarta medida es comunicar. "No podemos permitir la estigmatización del sector empresarial. Hay que contar lo que hacemos, por qué y como, para conseguir el respeto que merecen las empresas".

La situación política matiza el futuro, en la previsión de 2025. "Lo primero es conseguir inversión y luego la atracción de empresas. Es importante el Corredor Atlántico para evitar que perdamos la retención de talento. Y es urgente un Plan Director, como el que ya se ha presentado en Galicia y Asturias pero no en Castilla y León".