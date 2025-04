Ya se conocen las calles definitivas de la Zona de Bajas Emisiones en el centro de León

Dos años y medio después de lo que marcaba la ley, León tendrá al fin su Zona de Bajas Emisiones. Pero, tras un gasto de más de 7,5 millones de euros financiados casi en su totalidad por la UE a condición de que los proyectos redundaran en una reducción del tráfico, el área acotada no limitará el tránsito de vehículos.

No se restringirá la entrada a los contaminantes para primar a los Eco y los Cero Emisiones, ni se discriminará entre residentes o externos. Sólo se reservará una prohibición excepcional para que no se pueda atajar por dentro de la almendra central, siempre condicionada a los casos de altos niveles de contaminación, como se recoge en la nueva ordenanza de movilidad.

Gráfico de las calles que continenen la Zona de Bajas Emisiones de León.Pablo Santamarta

Aunque la aplicación de esta excepción se antoja remota en esta almendra central, donde entra el casco histórico, ya cerrado al tráfico desde hace más de un cuarto de siglo, y el Ensanche. Los umbrales elegidos para determinar cuándo un episodio de contaminación provoca el cierre al tráfico superan los datos registrados en la capital leonesa.

Los precedentes acumulados quedan por debajo de este listón que se marca en el borrador de la normativa, que se someterá a aprobación inicial en los próximos meses y, tras la exposición y la resolución de alegaciones, se espera que entre en vigor en otoño. Antes, queda abierto hasta el 25 de abril inclusive la presentación de aportaciones de colectivos, dentro del plazo marcado para la consulta pública previa preceptiva.

En ese documento se avisa de que, «dado que la ciudad de León no tiene las problemáticas de contaminación derivadas de la movilidad urbana de otras ciudades de España, la Zona de Bajas Emisiones no se plantea como un instrumento para la restricción de derechos». «En consecuencia, no se proyecta desde una perspectiva de imposición de obligaciones que generen un perjuicio económico a los ciudadanos», se cita en el informe, en el que se avanza que habrá «un cuerpo normativo único que englobe las diferentes ordenanzas municipales sobre la materia: la Ordenanza sobre la Regulación del Tráfico en el Casco Histórico, la Ordenanza de Circulación y Seguridad Vial de Peatones y Ciclistas, la Ordenanza de Tráfico y Seguridad vial y la Ordenanza municipal reguladora de la tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida».

Dentro de esta normativa unificada se incluye la delimitación de la Zona de Bajas Emisiones. Ya debería estar en funcionamiento, como criticó el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) a primeros de año en la advertencia que aludía a León, junto a otra treintena de ciudades de más de 50.000 habitantes, por no haber regulado aún la situación, pese a haber recibido por adelantado para sus proyectos fondos europeos Next Generation y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Entre estas intervenciones se cuentan los 1.919.089,8 euros de los equipos para la medición de datos de calidad del aire, intensidad del tráfico y ruido.

Incluso en los casos de alta contaminación podrán circular los vehículos de todo tipo salvo que atajen hacia un destino fuera de la zona

La estructura montada dispone de un centenar de cámaras para la «captación de matrículas, de forma que sea posible identificar y sancionar a aquellos vehículos que no cumplen con los requisitos de acceso», como se especificaba en el contrato que se adjudicó en octubre de 2022, después de que la UE hubiera denegado la parte de la petición del Ayuntamiento de León en la que pedía dinero para tres semáforos de fotorrojo más, dos coches de multacar para sancionar en marcha y un radar fijo.

El equipamiento tecnológico servirá para medir datos. Como comprometió el alcalde, José Antonio Diez, en abril de 2022, «en principio» las cámaras de lectura de matrículas no multarán. Sólo lo harán en casos de contaminación que aún no se han dado.