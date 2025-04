El alcalde de León carga ahora contra el ministerio de Transportes tras apoyar su vía verde para Feve en León

Pese a que fue el interlocutor con el que se reunió en septiembre, lo que luego dio pie a las declaraciones en las que apostaba por la creación de una vía verde en Feve desde La Asunción hasta la estación de Matallana, este martes el alcalde de León, José Antonio Diez, se desmarcó con el anuncio de que el secretario de Estado de Infraestructuras, le "lee los whatsapp, pero no contesta".

Después de la última manifestación ciudadana de este domingo pasado, a la que no asistió él ni ninguno de sus concejales del equipo de gobierno socialista, Diez reseñó que "no hay novedad" y acusó a los responsables del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de mostrarse "impasibles". "Me he intentado comunicar con el secretario de Estado, vía whatsapp, para que de una vez por todas convoque la reunión de alcaldes que le llevo pidiendo varios meses y me lee, pero no me contesta", concedió el regidor socialista durante al acto del Día del Pueblo Gitano.

Lejos de las declaraciones de otoño en las que hablaba de que "los vecinos afectados por el corredor están más que adaptados a la situación actual sin ferrocarril y no trasladan que tengan una necesidad de su funcionamiento", Diez defiende ahora que "la petición de la ciudadanía leonesa es unánime y clara". "Nosotros seguimos exigiendo que llegue el tren a la estación de Matallana y se mejoren las condiciones de la línea, pero parece que el ministerio, en este caso el secretario de Estado y el ministro, que es el máximo competente en la materia, hacen oídos sordos y ni siquiera quieren escuchar", concedió el alcalde, que en octubre apuntaba "es cierto que es un servicio que se presta no sólo a la ciudad, sino también a los leoneses especialmente de la ribera del Torío", pero apostillaba que "no es que el tren desaparezca y no llega nunca, sino que se queda en el apeadero de La Asunción". "Veremos qué se resuelve pero la ciudad ha perdido ya mucho tiempo en este asunto, diciéndose muchas cosas y sin ningún avance que debemos buscar en un sentido u otro, pero no permanecer otra década más en esta situación", apuntó en aquellos momentos, antes de la creación de la nueva plataforma en defensa de Feve que nació como reacción a sus palabras y las del secretario de Estado.