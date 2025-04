La emocionante historia de Simba, el hijo nepalí de Jesús Calleja

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Fue un momento emocionante. No faltaron las lágrimas y las caras de estupor en 'Universo Calleja', el programa del aventurero leonés que se emite en Telecinco y en el que ayer contó la historia de Simba, su hijo nepalí.

El relato emocionó a los invitados del programa, que no dudaron en mostrar su sorpresa ante la vivencia de Simba, que hizo acto de presencia y no pudo evitar llorar al recordar cómo de niño le echaron de su pueblo porque su padre quería volver a casarse y, como condición, tenía que repudiar a su propio hijo. Fue entonces cuando le encontró Calleja, escondido en un bosque: "tendría diez u once años, estaba lleno de heridas y olía fatal", explicó.

El leonés, entonces, le llevó a Katmandú. Con el tiempo, se le ocurrió formarle para dar masajes ayurvédicos y montar una modesta clínica que ha tenido un gran éxito.

Hace seis años, cuando un terremoto asoló Nepal, Simba pidió ayuda a su padre adoptivo. "Llamé a David Bibal y conseguimos, gracias a una colecta en las redes sociales, la ayuda necesaria para reconstruir el pueblo", relató Calleja. Fue él quien explicó a la gente del pueblo que gracias a Simba, que fue expulsado de allí cuando era niño, pudieron ayudarles a reconstruirlo. Y eso lo cambió todo.

Ahora Simba, que se une a la comitiva de Universo Calleja, es una persona respetada allí. Ha formado una familia y no se hace nada en su pueblo sin consultarle.

Calleja quiso dejar un mensaje profundo para todos: "Hay muchas historias por ahí en las que podemos involucrarnos y, con ellas, cambiar vidas. Y la historia de Simba cambió vidas y cambió un pensamiento".