El alcalde de León niega la inseguridad del Húmedo pese al clamor vecinal y la sucesión de peleas

Ni el seguimiento puntual con fotografías que reportan cada fin de semana los vecinos para asentar sus denuncias, ni la reclamación de los propios hosteleros del Húmedo, que en verano se reunieron con las policías Local y Nacional para alertar de diversos grupos violentos que causaban problemas, hacen que el alcalde de León, José Antonio Diez, aprecie la creciente inseguridad nocturna en el casco histórico. Lejos de esta valoración.

Alejado de esta visión, el regidor defendió este lunes que «cuando una ciudad está viva, cuando hay mucho dinamismo, cuando hay 350.000 personas disfrutando, es normal que pueda surgir algún incidente».

Después de que la alarma se encendiera tras el apuñalamiento en la madrugada del sábado al domingo de un joven por parte de tres personas que le robaron la cartera en la plaza de San Martín, Diez argumentó que «el lamentable suceso no deja de ser un hecho puntual, además fuera de los actos específicos de la Semana Santa». «Es un incidente aislado, muy similar que hubo en otro punto de la provincia (en Pola de Gordón), y eso no quita para que León siga siendo, como refrendan las estadísticas, una de las ciudades más seguras de este país», defendió el alcalde.

El regidor del PSOE insistió en que «por los datos» que ha podido «cotejar del primer trimestre del año, en cuanto a sucesos se mantienen muy equilibrados, muy similar». Centrado en que «se han concentrado más de 350.000 personas en estos 10 días», Diez quitó importancia porque «el ocio nocturno en el casco histórico lleva siendo así desde hace décadas».

Su juicio se opone a las críticas de los vecinos del Húmedo y el Romántico, que insisten en que los problemas no son puntuales, ni se dan tan sólo en fiestas, sino que se producen «todos los fines de semana», pese a que «en muchas ocasiones la policía no los contabiliza, ni aparecen en ningún lado».

Como ejemplo frente a la tesis del alcalde, se cita la paliza que se llevaron el sábado de Pasión dos personas en la plaza de San Martín, tras enfrentarse con un grupo numeroso de jóvenes. Antes, el 22 de febrero ya se produjo otra pelea precisamente en la calle Zapaterías, captada en imágenes por los vecinos, con una tumultuosa disputa y una persona detenida, alrededor de las 08.30 de la madrugada. El relato no acaba ahí: el 4 de agosto, un joven recibió un botellazo de madrugada en la misma zona: el 13 de junio, un grupo de Erasmus fue agredido en otra trifulca similar en el Húmedo... Estos son sólo las que han logrado foco, como exponen los habitantes del casco histórico, que insisten en que hay enfrentamientos casi sin faltar un fin de semana, dentro de una dinámica que hace que los hosteleros ya hayan mostrado su preocupación por que los porteros tengan que verse involucrados en incidentes en el exterior, a mayores de los que tienen que sofocar dentro.

Se plantea «variar el recorrido de las Marías» para que no cruce San Martín

ese a las críticas de estos últ5imos días, el alcalde de León, José Antonio Diez, se centró en defender que «en estos tres últimos años, por primera vez, ha estado presente en la noche de Jueves Santo una unidad de la UIP (de la Policía Nacional) venida desde fuera» y las medidas de seguridad se han «implementado de una manera muy importante gracias a la Subdelegación». «El operativo no lo ha habido nunca como en los últimos tres años», repitió



Ante la queja de la cofradía de María del Dulce Nombre, cuya escolta tuvo que actuar frente a un grupo que les increpó al entrar en el Húmedo, entre las plazas de Don Gutierre y San Martín, el regidor socialista subrayó que el Ayuntamiento de León «no puede evitar la libertad para transitar libremente por la calle». «El problema no es de ahora, viene desde el año 1992, y es la dificultad de una procesión que se adentra en la zona de mayor índice de persona que están disfrutando. Es difícil evitar que cualquiera pueda insultar», concedió Diez, quien de todos modos señaló que seguirán «trabajando con ellas para ver qué posibilidades hay», entre las que planteó «modificaciones de recorrido».



No quiso Diez entrar a hablar de la recogida de firmas abierta en change.org y dirigida al Ayuntamiento que reclama que «se pare el macrobotellón» del Jueves Santo, aunque aclara que no pide que «se elimine la fiesta» de Genarín. «Cuando la reciba, ya valoraré», se zafó el alcalde. La iniciativa ciudadana exige que se «adopten medidas urgentes y contundentes para frenar este problema», como la «prohibición expresa del botellón en el centro histórico" y los «controles de acceso y decomiso de bebidas para evitar el consumo masivo de alcohol en la vía pública».