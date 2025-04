Espacios puros para los medicamentos

Imagina un lugar donde cada partícula, cada molécula de aire que circula, la humedad, la presión, la iluminación y la temperatura están controladas. Eso es exactamente lo que ocurre dentro de una Sala Blanca, un habitáculo entre cuyas paredes no se deja nada al azar para conseguir una instalación aséptica, casi con cero contaminación.

Y en ese espacio puro, sin interferencias del exterior, es donde los hospitales de León y El Bierzo elaborarán, fraccionarán y manipularán los medicamentos que necesitan los pacientes. Un salto de calidad y seguridad gracias a una inversión de casi 2,1 millones de euros de la Junta para habilitar cinco de estas salas limpias en el Complejo Asistencial Universitario de León (Caule) y dos (una ya está rematada y en funcionamiento) en las instalaciones hospitalarias de Ponferrada.

Los expertos aseguran que las Salas Blancas son «el alma de la precisión, la garantía de resultados confiables y de productos de excelencia». Y esa seguridad que aportan sirve en dos direcciones: para proteger a los propios trabajadores (enfermeras y técnicos) que se encargan de los estériles y preparados peligrosos, y a los enfermos que los ingieren.

Por entender la magnitud del trabajo que se desarrollará en estas instalaciones es conveniente apuntar que desde el servicio de Farmacia del Hospital de León se vienen dispensando casi ocho millones de unidades farmacéuticas a todos los servicios del Caule, sobre todo, paracetamol, omeprazol, seguril y heparinas.

El mayor número se destina a los pacientes ingresados (para 265.213 estancias), seguidos de los enfermos ambulantes no oncológicos, a los que se entregaron tratamientos desde el área de preparación de estériles a 6.000 pacientes, mientras el área de preparación de citostáticos se los facilitó a 2.440 ambulantes oncológicos. A ellos se suma la medicación a otros 6.200 usuarios de las consultas externas oncológicos y no oncológicos. Para cada uno de estos pacientes no solo preparan y dispensan la medicación, sino que realizan la atención farmacéutica previa que incluye la individualización de la medicación analizando la indicación, dosis e interacciones de cada fármaco.

El objetivo de las Salas Blancas, tal y como consta en el plan funcional de ambos hospitales es garantizar la producción, manipulación y almacenamiento seguro de medicamentos estériles, peligrosos, fórmulas magistrales y preparados oficinales en un entorno controlado, cumplir con la normativa vigente y asegurar la calidad, seguridad y eficacia de los tratamientos administrados a los pacientes. Dentro de ese objetivo principal se desarrollan otros secundarios para que las instalaciones y procedimientos cumplan con la legislación internacional y la guía de buenas prácticas de preparación de medicamentos en Servicios de Farmacia Hospitalaria del Ministerio de Sanidad (2024); se optimicen los procesos al estandarizar y mejoren los flujos de trabajo; se apliquen protocolos estrictos de control de contaminación, higiene y validación de procesos para evitar riesgos a pacientes y personal; se forme a los trabajadores con programas de capacitación continua en el manejo de medicamentos estériles, uso de equipos y cumplimiento de normativas; y se monitorice el control ambiental de forma periódica.