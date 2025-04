Scayle apagó la investigación para garantizar los servicios críticos durante el apagón

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

El Centro de Supercomputación es un pozo de consumo energético, por eso las decisiones tomadas por la plantilla para priorizar qué se mantenía activo con el generador durante las horas en las que se perdió el suministro eléctrico por el apagón fueron claves para garantizar los servicios y mantener activos los servicios críticos que ofrece a toda la red de comunicación, a los hospitales, universidades, ayuntamientos... de toda Castilla y León. Son 400 kilovatios los que consume Caléndula, por lo que el primer paso que se dio fue apagar el cálculo científico, «lo menos crítico», como apuntaron fuentes de Scayle, para incidir en la importancia de los servicios que presta a otras instituciones, que «hubiera sido catastrófico».

Con el depósito del generador a tope, se fue priorizando. Tras apagar el cálculo, sobre las tres de la tarde, ante la incertidumbre generalizada, se apagó Opencayle y el plan de contingencia abogaba ya por apagar también la Redcayle y la virtualización a las 19.00 horas. «Al ver que se empezaban a conectar las redes de Salamanca, Ponferrada o Burgos, se decidió apurar un poco más y las 19.20 se recuperó el suministro», apuntaron las mismas fuentes, para concretar que hasta que no se comprobó que el suministro era estable no se apagó el generador, cuando ya sólo le queda un 30% del combustible y se planteaban rellenarlo.

«Los 350 servidores se conectaron y se comenzó a trabajar con normalidad; algunos no querían arrancar, porque el corte fue muy abrupto, hubo que reconfigurarlos, pero no hubo pérdidas ni fallos», señalaron las fuentes. Scayle no recuperó el 100% de su actividad hasta ayer a las 10.00 horas.

Por otra parte, las presas gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Duero respondieron «de forma adecuada y con normalidad» al corte de suministro eléctrico, como especificaron desde la entidad, para añadir que en las infraestructuras donde existen centrales hidroeléctricas en derivación o centrales hidroeléctricas de pie de presa, que se paró la turbinación y se maniobró sobre los elementos de desagüe para la atención a las demandas y mantener los caudales ecológicos.