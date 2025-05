Villaquilambre y Junta, a la gresca por el instituto

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Villaquilambre acusó ayer a la Consejería de Educación de «poner excusas» con el instituto en el municipio, a lo que desde Valladolid contestaron que «la voluntad política para la construcción del instituto es tan clara que se ha empezado con los trámites sin ni siquiera disponer del solar». Un nuevo rifirrafe entre las dos administraciones en un proyecto que arrastra ya más de una década y mucha polémica desde entonces.

«La Consejería de Educación ya ha redactado y aprobado el proyecto de obras. Asimismo, ha iniciado el expediente de licitación, a pesar de que no dispone aún del solar. A fecha de hoy, aún no ha podido concluir el trámite de cesión», señalaron ayer fuentes de Educación después de que desde el Ayuntamiento se incidiera que la Junta había registrado el proyecto de ejecución «sin tener presupuesto» para desarrollar la obra y que el registro iba acompañado «con un escrito en el que solicitan cuestiones ya resultas o de las que el Ayuntamiento no es competente». «La consejería ha reclamado al Ayuntamiento cuestiones de su exclusiva competencia como que el solar debe tener condición de ‘solar’ en los términos establecidos por la ley de Urbanismo de Castilla y León, una cuestión que no ha solucionado todavía», recriminan las fuentes de la Consejería de Educación.

Villaquilambre asegura que desde la consejería se ha exigido al Ayuntamiento que «libere» los pasos a nivel de Feve «para garantizar la seguridad de los peatones», por lo que le recuerdan al departamento que dirige Rocío Lucas que las infraestructuras ferroviarias no son competencias del Ayuntamiento, pero «no obstante Adif ya ha adjudicado la supresión de los pasos a nivel que afectan al municipio, es decir, ya tienen consignación presupuestaria y empresa adjudicataria; algo que de momento no ocurre con el instituto» y añaden que desde Valladolid también se ha reclamado que el soterramiento de la línea de alta tensión, un compromiso del Ayuntamiento, que ya ha licitado». Por contra, la Consejería de Educación asegura que en ningún momento ha solicitado que el Ayuntamiento tenga que liberar los pasos a nivel de Feve, pero que sí ha reclamado al municipio «que los trayectos de acceso desde los núcleos de población más cercanos a la ubicación del centro educativo sean accesibles y dispongan de las condiciones necesarias para el tránsito de peatones en condiciones de seguridad», a lo que añaden: «Algo aún no resuelto, ya que ni se han retirado los escombros de la obra de urbanización de la parcela, competencia exclusiva también del consistorio».

El Ayuntamiento de Villaquilambre defiende que «cumple» con sus compromisos, que ha gestionado las cuestiones necesarias para que se construya el centro educativo y unas semanas antes de que concluya un nuevo curso educativo «los niños de Villaquilambre continúan sin un instituto, una infraestructura fundamental para mejorar la calidad de los vecinos». «Queremos recordarle a Alfonso Fernández Mañueco, que se comprometió a ejecutar el instituto y aún seguimos siendo el único municipio de España con más de 15.000 habitantes que no cuenta con él», incidieron las fuentes municipales.