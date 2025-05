El Capricho, conocido por tener la mejor carne del mundo, llega a Madrid

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Este mes de junio, los amantes de la buena carne tienen una cita ineludible en el corazón de Madrid. El Palacio de los Duques Gran Meliá, uno de los referentes del lujo y la gastronomía en la capital, acoge del 5 al 19 de junio una experiencia gastronómica sin precedentes: la llegada de El Capricho, el restaurante del chef José Gordón, considerado un templo mundial de la carne de buey.

De esta forma, la marca Gran Meliá "reafirma su compromiso con la alta gastronomía y la creación de experiencias memorables para sus huéspedes y el público local, combinando tradición culinaria, chefs de renombre y entornos únicos", asegura la compañía.

Así, El Capricho traslada su esencia a la capital, por primera vez en un espacio de tres semanas, para ofrecer dos exclusivos menús degustación que rinden homenaje al origen, el tiempo y el fuego. Una ocasión irrepetible para saborear cortes únicos de buey, criados en libertad y madurados en torno a 140 días.

Esta propuesta gastronómica se podrá disfrutar en el restaurante Jardín de los Duques, que del 5 al 19 de junio cambiará su carta para dar la bienvenida a esta experiencia inigualable.

Dos menús para descubrir El Capricho

José Gordón, alma mater de El Capricho, es mucho más que un chef: es un criador, investigador y defensor del buey como patrimonio gastronómico. En su finca de Jiménez de Jamuz, ha desarrollado una filosofía única basada en el respeto por el tiempo, el cuidado minucioso del producto y la búsqueda de la excelencia. Su dedicación se refleja en cada detalle del proceso, desde la búsqueda y selección de los animales hasta la maduración de la carne.

Este minucioso trabajo llega a Madrid para que el público pueda disfrutarlo de dos maneras diferentes:

El menú homenaje (190€, IVA incluido) ofrece un recorrido de 13 pases con maridaje opcional (80€), donde destacan platos como el carpaccio de lomo bajo madurado 6 meses, tuétano a la brasa con mantequilla de pimienta negra o la icónica chuleta de buey selección José Gordón.

Por su parte, el menú esencial (140€, IVA incluido) en 8 pases condensa la esencia del restaurante con propuestas como el steak tartar de cadera, chuleta de buey selección José Gordón, cecina gran reserva y raviolis caseros de pastrami. El maridaje opcional tiene un coste de 60€.

Las reservas ya están abiertas con disponibilidad limitada del 5 al 19 de junio. Podrán realizarse a través de este link.

Gastronomía en Palacio de los Duques

El Hotel Palacio de los Duques Gran Meliá, situado entre la Plaza de Oriente y la Gran Vía, ofrece un entorno excepcional para esta experiencia. Inspirado en la obra de Velázquez y miembro de The Leading Hotels of the World, el hotel fusiona lujo, historia y arte, con espacios como el Jardín de los Duques y su rooftop Mirador de los Duques.