Más de 400 coches, a la venta y al mejor precio

Más de 400 vehículos se pondrán a la venta en el Salón del Vehículo Nuevo y Kilómetro Cero que organizan la Asociación de Concesionarios Oficiales de León y el Círculo Empresarial Leonés con la colaboración del Ayuntamiento. La cita, que arrancó ayer, cumple su octava edición, y se presenta como un punto de encuentro entre la industria de la automoción y los ciudadanos. Con horario ininterrumpido de 11.00 a 21.00 horas, la asociación espera reunir a cerca de 10.000 visitantes, según sus promotores, que subrayan que los vehículos se ponen a la venta con descuentos y soluciones financieras adaptadas al perfil de cada comprador. Un total de 17 concesionarios oficiales participan en esta ocasión en este encuentro que incluye una oferta de modelos de 45 marcas.