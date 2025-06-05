Diario de León

Más de 400 coches, a la venta y al mejor precio

virginia morán

virginia morán

Publicado por
Redacción

Creado:

Actualizado:

Más de 400 vehículos se pondrán a la venta en el Salón del Vehículo Nuevo y Kilómetro Cero que organizan la Asociación de Concesionarios Oficiales de León y el Círculo Empresarial Leonés con la colaboración del Ayuntamiento. La cita, que arrancó ayer, cumple su octava edición, y se presenta como un punto de encuentro entre la industria de la automoción y los ciudadanos. Con horario ininterrumpido de 11.00 a 21.00 horas, la asociación espera reunir a cerca de 10.000 visitantes, según sus promotores, que subrayan que los vehículos se ponen a la venta con descuentos y soluciones financieras adaptadas al perfil de cada comprador. Un total de 17 concesionarios oficiales participan en esta ocasión en este encuentro que incluye una oferta de modelos de 45 marcas.

tracking