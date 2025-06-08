Comandante Martín, jefe de la Patrulla Águila: «Me gusta Top Gun, soy más Iceman que Maverick»

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

José Javier Sánchez Martín reconoce que le «costó entrar» al Ejército del Aire y del Espacio, pero en poco tiempo se ha convertido en uno de los militares más aclamados. Tras cumplir su sueño de pilotar los caza —los F18 en el Ala 12 de Torrejón— ahora, desde 2019, es el jefe de la Patrulla Águila, la formación acrobática militar que se ha convertido en todo un referente a nivel internacional por los ejercicios que son capaces de hacer con sus aviones.

La Patrulla Águila está ahora en pleno proceso de cambio. Los días 14 y 15 de este mes, en el Festival del Aire que se celebrará en San Javier, Murcia, el escuadrón volará por última vez, tras más de cuatro décadas, con los aviones C101 para comenzar un proceso de adaptación y ensayos con el Pilatus, el nuevo aparato que les han asignado, por lo que como avanza el comandante Martín, las exhibiciones se pararán durante un tiempo, «hasta que tengamos experiencia con el avión, porque ahora ni siquiera lo hemos probado». Como hacen ahora, con el nuevo avión tendrán que diseñar las acrobacias, «ver quién entra por qué sitio, para después ir ejecutando y practicando muchas veces, siempre con la máxima seguridad. Con una tabla de formación sólida para que las maniobras supercomplicadas salgan bien», señala y explica que las exhibiciones de la Patrulla Águila «son la demostración del trabajo, porque al final esto se consigue con disciplina, entrenando. Nosotros demostramos la profesionalidad de todos los pilotos del Ejército del Aire, su precisión y esfuerzo».

Desde que en 2017 José Javier Sánchez Martín participase en León en el festival aéreo para conmemorar los 25 años de la Academia Básica del Aire, sus visitas son constantese, la última, la pasada Semana Santa. Habla con pasión tanto de la ciudad como de su profesión. Reconoce que películas como Top Gun, que catapultó a Tom Cruise al estrellato, «conectan al Ejército con la sociedad y hacen cantera», en relación a que despiertan el interés entre los jóvenes. Eso sí, él se siente más identificado con el papel de Val Kilmer que con el protagonista. «Iceman es más tranquilo y en una situación de emergencia hay que intentar no ponerse nervioso y aplicar el conocimiento. Maverick era más impulsivo», comenta risueño para explicar que una de las acrobacias más difíciles para él es el ‘flip flap’, dos aviones dando volteretas uno pegado al otro.

Sobre todo, el comandante Martín pone el valor el trabajo de la Patrulla Águila, ya que frente a otros países donde estos equipos cuentan con dedicación exclusiva, en España tienen que compaginarlo con su trabajo diario. Tras dejar los F18 «de manera forzosa» y ser destinado como profesor en San Javier, al igual que el resto de su equipo debe compaginar sus clases como instructor de vuelo o navegación aérea con la patrulla. «Era un vuelo diferente, me subí a ver cómo era y me gustó. Suponía todo un reto», y ahí continúa, como Águila 6 y jefe de esta formación. «Nosotros ensayamos mucho menos que los escuadrones de otros países, debemos compaginar la labor de profesores por falta de personal y aun así estamos al mismo nivel que ellos. Con lo que entrenamos y el avión que tenemos, lo hacemos bien», comenta con humildad y pendiente del salto al Pilatus, que obligará a todo el equipo, desde los pilotos a los mecánicos, a enfrentarse a un nuevo reto.

«El contexto geopolítico está un poco revuelto y no tenemos la certeza de que en algún momento se complique por algún sitio», señala el comandante Martín, por lo que defiende el gasto en inversión en Defensa. «Hasta ahora estaba muy bajito y viendo cómo se revuelve todo no las tienes todas contigo, que acaben yendo contra ti. A lo largo de la historia siempre ha habido conflictos y nosotros somos los primeros que no queremos ir a la guerra», relata.