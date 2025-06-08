«Trenes de Feve, a su estación», clama León a la puerta de Óscar Puente

Publicado por Redacción Madrid Creado: Actualizado:

El manifiesto leído por Juan Pedro Aparicio aludió a un «década y media de incumplimientos, de incongruencias, que han generado un daño irreparable a una línea de vital importancia para el desarrollo del norte de la aglomeración leonesa, del valle del Torío y de la montaña central y oriental». Frente a la decisión institucional de la administración central que parece descartar la intención inicial, varias manifestaciones mantienen viva la reclamación. Así se atizó la hoguera de las emociones de la movilización leonesa por el tren de Matallana en Madrid, agitado por cuatro centenares de asistentes, canciones tradicionales «todos somos de León» y consignas directas: «El tren de feve, a su estación» o «venimos de León a buscar solución». «La situación de Feve en León se ha convertido en un agravio simbólico a una provincia leonesa que no se resigna a la decadencia y a la despoblación; tres cuartas partes de los usuarios se han bajado ya del tren por el cierre del 2011 y las constantes averías, sustituciones no anunciadas por buses y taxis y retrasos hacen temer por la propia existencia del servicio en un futuro no muy lejano. El ministerio de Transportes único actor de este asunto, siga sin proponer soluciones». La puesta en escena de la movilización resultó tan leonesa que no faltó el concejo abierto. El portavoz de la plataforma ciudadana por el retorno a la estación de Matallana, César Prieto, ofreció intervenciones brillantes y contundentes: «Algunos en Madrid con capacidad para solucionar el problema no lo hacen porque sólo les interesa su carrera política». Y añadió: «¿Lo siguiente, qué será, a Bruselas a pedir que recorten los fondos al Ministerio de Transportes porque los malgasta y no sabe resolver los problemas?», cuestionó. «En León nadie se ha movido para solucionar esto en 14 años», criticó. Tan emotiva resultó la intervención de la portavoz de la asociación León Norte, el comercio de los barrios de la ciudad que recibían la circulación y ahora penden del desierto del corte: «Queremos la vuelta del tren a la estación de Matallana; el pequeño comercio de San Mamés apoya esta reivindicación; en nombre de los comerciantes de León Norte tenéis todo nuestro apoyo; arriba León», clamó a las puertas del ministerio que bloquea la vuelta a la vida del tren de Matallana, en una movilización con analogía en aquella histórica de la minería de 2012. La protesta de ayer fue posible gracias a la generosidad de más de cuatrocientos asistentes, la mayoría desplazados a primera hora desde León, con un inicio de ruta también alegórico: el apeadero de la Asunción el muro que desde hace 14 años no deja pasar el tren. «Que el tren de vía estrecha de León regrese a su estación en el centro de la ciudad como lo hacía hasta 2011, sin transbordos y con una calidad de servicio adecuada». Es la petición que la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha de León llevó a las puertas del Ministerio que lo bloquea. . Banderas y pendones de León pusieron el acento reivindicativo que une a la sociedad leonesa en esta causa. No se detendrá la movilización en este punto de la capital de España.