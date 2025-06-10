El Hospital aspira a 'fichar' en 2026 una Resonancia Magnética de tres teslas

El Hospital de León aspira a ‘fichar’ a final de 2026 un aparato de Resonancia Magnética de última generación con tres teslas, el más potente del mercado, según confirmó ayer el gerente del Complejo Asistencial, Alfonso Rodríguez-Hevia.

Se trata de una máquina que pesa hasta 10 toneladas y que está considerada como el Ferrari del diagnóstico por imagen. Hasta hace unos meses, el servicio de Radiología estaba funcionando con dos equipos de bajo campo (0.5 teslas), que utilizaban mayor tiempo de escaneo pero que ofrecían un buen equilibrio entre costo, calidad de imagen y versatilidad para algunos estudios.

Su edad recomendaba una renovación y se planteó su sustitución por dos dispositivos punteros, uno de 1.5 teslas y otro de tres. Rodríguez-Hevia explica que «por logística» se inició esa renovación con la máquina de 1.5 teslas, que ya funciona y confía en poder sumar la más potente a finales del próximo año.

La RM de 1,5 teslas es eficaz para explorar los órganos del cuerpo en busca de enfermedades, pero las de 3 teslas permite «oír» en una habitación con ruido con mayor claridad. Es un Ferrari que obtiene más rápido las imágenes del paciente, con más agudeza visual y es especialmente útil para estudios complejos neurológicos, muscoesqueléticos, de cardiología y oncología, ya que es más precisa en el cerebro, la médula espinal, la columna, las rodillas y el corazón.

«Tendremos ese Ferrari», asegura. El gerente también reconoce que se está avanzando en el plan funcional que se puso en marcha en 2024 para optimizar el suelo disponible en el Hospital leonés, que analiza la evolución de las instalaciones y cómo se han ido adaptando con el tiempo.

De hecho han transcurrido ya quince años desde la gran ampliación que se inició en el año 2000, cuando el Hospital disponía sólo de 53.000 metros cuadrados y ganó otros 69.000 de obra nueva en 2010, y los cambios asistenciales a los pacientes requieren redistribuciones para ganar metros libres.

El Complejo Universitario prevé virar hacia una mayor dedicación a la atención intensiva, mientras que los tratamientos menos complejos se gestionarán en el domicilio del paciente. «La sanidad implica acercarse a los enfermos y trascender los muros del Hospital», valoran desde el área de Gestión y Servicios Generales, desde donde pretenden facilitar el proceso.