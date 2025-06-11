Alquilar un piso en León: una misión imposible para los que ganan el salario medio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El mercado del alquiler refleja una realidad cada vez más tensionada en la provincia de León, con una oferta muy limitada en el Casco Antiguo, donde proliferan los pisos turísticos, lo que empuja los precios hacia umbrales que consumen una parte significativa de los ingresos en un contexto de salarios moderados. La situación en el resto de la capital, o incluso en el alfoz, no es mucho mejor.

Según datos recientes, el salario medio anual en la provincia de León en 2024 fue de 21.389 euros, notablemente inferior al promedio de Castilla y León (24.187 euros) y al nacional (31.698 euros). Sin embargo, los alquileres en la ciudad no bajan de los 450 euros mensuales, lo que pone en jaque la economía de muchos hogares y evidencia la creciente presión sobre el mercado inmobiliario.

Un análisis de las viviendas disponibles en León, basado en datos de portales inmobiliarios, como Idealista o Fotocasa, muestra que los alquileres de estudios y pisos pequeños, ideales para una persona o parejas, parten de 450 euros mensuales. Además en la mayoría de casos se exigen avales y dos recibos por adelantado, lo que complica, aún más, la emancipación de los jóvenes, incapaces de asumir por sí solos una hipoteca.

Por ejemplo, un piso de 50 m² en la calle Miguel Bravo, en La Vega-Oteruelo, a varios kilómetros del centro, se ofrece por 450 euros. Se trata de un bajo interior sin ascensor, lo que refleja que incluso las opciones más básicas alcanzan este umbral. En la misma zona, otro piso de 52 m² en la calle Demetrio Monteserín, una entreplanta exterior sin ascensor, se alquila por 470 euros.

En el Casco Antiguo, una de las áreas más demandadas, los precios son ligeramente superiores. Un estudio de 40 m² en la calle Santa Cruz, en la segunda planta sin ascensor, cuesta 450 euros, mientras que un piso de 45 m² con ascensor en la calle Cid se alquila por 500 euros.

Por su parte, en la zona de San Claudio-La Chantría, cerca del Corte Inglés, un estudio amueblado en la calle Cartagena se ofrece por 450 euros, aunque con un sobrecoste de 50 euros mensuales por calefacción entre noviembre y marzo, elevando el precio a 500 euros durante cinco meses. Este estudio, además, tiene limitaciones como un armario muy pequeño y la restricción de no admitir mascotas, lo que reduce su atractivo para algunos inquilinos.

Según un informe de Idealista, en León capital, el 22% de los inmuebles en alquiler tienen precios inferiores a 600 euros, mientras que el 78% están por debajo de los 900 euros. Además, el precio medio del alquiler en la provincia ha subido un 9,4% en 2024, situándose en 7,8 euros por metro cuadrado al mes. Para un piso de 50 m², esto equivale a unos 390 euros mensuales, aunque la oferta real en la capital rara vez baja de los 450 euros mencionados.

La carga del alquiler frente a los salarios

Con un salario medio anual de 21.389 euros en León, equivalente a unos 1.782 euros brutos al mes (antes de impuestos), los alquileres representan una carga significativa. Según la recomendación de no destinar más del 30% del ingreso neto al alquiler, un hogar con el salario medio neto (aproximadamente 1.300-1.400 euros tras impuestos) debería gastar como máximo entre 390 y 420 euros al mes. Sin embargo, con los precios actuales, incluso los pisos más económicos (450 euros) superan este umbral, consumiendo entre el 32% y el 35% del salario neto para una persona sola. En el caso del estudio en Cartagena, el coste total en invierno (500 euros) puede alcanzar el 38% del ingreso neto.

A nivel nacional, los inquilinos destinan de media un 43% de su salario al alquiler, según datos de Fotocasa.es. En Castilla y León, esta cifra es algo más baja, pero en León capital, donde los alquileres son más caros que en otras provincias como Zamora (6,5 euros/m²), la presión es notable. Un estudio reciente indica que, para un alquiler medio de 345 euros en León (basado en un piso de 50 m²), se necesitaría un salario bruto mensual de 1.150 euros para cumplir con la regla del 30%. Sin embargo, los precios reales de los anuncios analizados superan esta cifra, lo que obliga a muchos leoneses a destinar una proporción mayor de sus ingresos o buscar alternativas como compartir piso.

La situación en León se ve agravada por la escasez de oferta y el aumento de la demanda, un fenómeno que Idealista atribuye a una crisis generalizada en el mercado del alquiler en España. La despoblación en la provincia no ha aliviado la presión sobre los alquileres en la capital, donde la demanda se concentra. Además, el atractivo del Bierzo y León como destinos turísticos, impulsado por el Camino de Santiago, ha incrementado el interés por propiedades para alquiler vacacional, reduciendo la oferta de alquileres a largo plazo.

En este contexto, los jóvenes y las familias enfrentan mayores dificultades. En Castilla y León, el Bono Alquiler Joven, dotado con 200 millones de euros en 2024, busca aliviar esta carga, pero su impacto es limitado en ciudades como León, donde los precios superan los topes de muchas ayudas (por ejemplo, 600 euros en algunas áreas).

El mercado del alquiler en León refleja una tendencia nacional: los precios crecen más rápido que los salarios, y la oferta no logra satisfacer la demanda. Para los leoneses, alquilar un piso modesto implica un esfuerzo financiero considerable, especialmente para quienes ganan el salario medio o menos. Aunque la capital ofrece precios más asequibles que grandes urbes como Madrid (905 euros) o Barcelona (915 euros), la brecha entre ingresos y alquileres sigue siendo un obstáculo.

Los expertos sugieren explorar zonas periféricas de la ciudad, donde los alquileres podrían ser más bajos, o considerar el alquiler compartido como alternativa viable para estudiantes y jóvenes profesionales. Sin embargo, mientras la oferta no aumente y los precios sigan al alza, vivir en León seguirá siendo un desafío para muchos.