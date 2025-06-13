Esther de la Hera, mejor nota de la PAU en León al borde de la perfección con un 13,94: «Hay que tener vida, salir, y organizar los estudios»

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

A Esther de la Hera Martínez le faltaron 0,06 puntos para lograr la perfección. Su nota final, tras ponderar la PAU, con las dos materias a las que se presentó para conseguir la nota máxima, y el Bachillerato, ha sido 13,940. La estudiante de las Agustinas de León ayer estaba emocionada, abrumada por la repercusión de su gesta académica y también un poco sorprendida: «Sabía que me había salido bien, pero no te imaginas que vas a sacar tantos dieces en la PAU». Con un 10 redondo en Bachillerato, esta estudiante que quiere estudiar sí o sí Biotecnología en la Universidad de León, sacó otros tres dieces redondos en la selectividad.

«Ahora sueño con dirigir mi propia investigación», apunta esta joven estudiante que quiere estudiar sí o sí Biotecnología en la Universidad de León. Entre sus sueños actuales —»después iremos viendo a medida que avanzan los estudios— está trabajar «en la mejora de los cultivos con ingeniería genética o la biorremediación, con bacterias que absorben el dióxido de carbono y luchar así en la protección del medio ambiente». «Aquí no se valora como se debería valorar a los investigadores, pero mi objetivo es poder quedarme en España», precisa, aunque de momento quiere quedarse a estudiar en León, pese a que con su nota podría entrar en cualquier facultad y cualquier título a nivel nacional.

A los alumnos que se presenten a las próximas pruebas de este examen para acceder a la universidad, Esther les recomienda «no ir nerviosos, porque si lo llevas trabajando todo el curso, tan sólo es un examen más. Parece tópico, pero es verdad». Eso sí, incide en la organización, en saber cuánto hay que estudiar y programarse, pero «sin demasiada presión. Yo también salía los fines de semana, hay que tener vida y organizarse con los estudios».