Los cortes por la obra del AVE trastocan una veintena de viajes diarios en pleno verano

Publicado por Marco Romero Subdirector León

La construcción de la segunda vía de alta velocidad (AVE) entre León y Palencia, un proyecto clave para mejorar la conectividad ferroviaria del Corredor Norte, generará importantes afecciones en los servicios de tren durante el verano, temporada alta para los desplazamientos. Las obras, que avanzan a buen ritmo, implican cortes temporales y modificaciones en los servicios de Renfe, afectando especialmente a las conexiones entre León, Asturias, Madrid, Valencia, Alicante y Galicia.

Las restricciones y modificaciones en los servicios del 7 al 10 de julio se prevén complicadas de llevar. Los trenes de alta velocidad entre León y Palencia circularán por la vía convencional entre León y Valdestillas (Valladolid), ya que el cambiador de ancho de Vilecha (León) estará fuera de servicio. Esto incrementará los tiempos de viaje en unos 40 minutos de media y supondrá ajustes en los horarios de salida y llegada. Durante este periodo, los servicios AVE León-Madrid-Valencia quedarán suspendidos, y el AVE León-Madrid-Alicante operará como Alvia. Además, los trenes AVE Gijón-Castelló y Gijón-Madrid no pararán en León, donde las paradas comerciales se realizarán en el andén subterráneo.

Los trenes procedentes de Asturias circularán con los asientos en sentido contrario hasta León, donde se normalizará tras la maniobra de cambio de ancho. A partir del día 11 y hasta el 20 de julio, solo estará operativa una vía de alta velocidad entre Palencia y León, manteniendo el cambiador de Vilecha inactivo. Esto obligará a ajustar los horarios para evitar cruces en la vía única. El Intercity Madrid-Ponferrada circulará por la vía convencional entre Valdestillas y León, y los AVE León-Valencia seguirán sin operar. Las paradas en León se realizarán en el andén de superficie, según confirmó Renfe. A partir del 21 de julio se retomará la circulación en doble vía, aunque los trenes Asturias-Madrid verán incrementado su tiempo de viaje en unos 12 minutos debido al uso del cambiador de Clasificación en lugar de Vilecha. Los servicios AVE León-Valencia volverán a operar a partir del 30 de septiembre. También habrá impacto en el tren de Barcelona a Vigo y Coruña. Las obras afectan al servicio Alvia Barcelona-Galicia/Salamanca. A partir del 17 de junio, el tren circulará por la vía convencional entre Burgos y León, aumentando el tiempo de viaje hacia Galicia en unos 44 minutos. La maniobra de desacople de las ramas hacia Galicia y Salamanca se realizará en Venta de Baños en lugar de Miranda de Ebro. Los horarios sufrirán ajustes, especialmente del 7 al 10 de julio, con llegadas a Vigo a las 23:47 y a A Coruña a las 23:15. En sentido inverso, el acoplamiento de las ramas se hará en Burgos, salvo en esos cuatro días, cuando se realizará en Venta de Baños. La incertidumbre sobre los horarios definitivos y la suspensión temporal de la venta de billetes han generado preocupación entre los usuarios.

Renfe recomienda consultar los horarios actualizados a través de sus canales oficiales: taquillas, máquinas autoventa, el teléfono 912 320 320, la app de Renfe o la web www.renfe.com. Los billetes para el servicio Barcelona-Galicia/Salamanca ya están disponibles, por lo que desde Renfe se aconseja a los viajeros que planifiquen con antelación para minimizar los inconvenientes durante estas obras en pleno verano.