Consternación en el instituto Eras de León por la muerte de una alumna.Virginia Moran

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El instituto de Eras de Renueva está consternado después de saber que una de sus alumnas de segundo de la ESO acaba de fallecer. La joven estaba practicando ayer balonmano cuando sufrió un aneurisma . Fue trasladada al Hospital de León y estuvo en la UCI toda la noche aunque finalmente falleció esta mañana.

La noticia ha afectado tanto a alumnos como a profesores del instituto, que han organizado un pequeño homenaje a la joven en su aula y a las 12.00 horas han convocado un minuto de silencio.

Los psicólogos están trabajando con los alumnos para ayudarles en este proceso, tanto en el aula de la joven como en la clase en la que estudia su hermano.

La alumna fallecida estudiaba segundo de la ESO y tenía muchos amigos dentro del instituto, con lo que todos sus compañeros están consternados ante el triste suceso.