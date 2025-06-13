Último paso para que Puente Castro tenga su pista de 'pumptrack'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno Local de este viernes ha aprobado el último paso administrativo previo al comienzo de las obras de ejecución de una nueva pista de pump track que se ubicará en Puente Castro. El Ayuntamiento de León ha dado el visto bueno al Plan de Seguridad y Salud de esta actuación que supondrá una inversión de casi 300.000 euros, IVA incluido.

La nueva pista se construirá en una parcela municipal de Puente Castro ubicada en la calle La Flecha y tendrá una longitud aproximada de 505 metros lineales de cuerda. El terreno sobre el que se asentará el circuito cuenta con una superficie de 5.290 metros cuadrados y un perímetro de 294,83 metros lineales, lo que permitirá albergar la pista de este tipo más grande de toda la comunidad autónoma.

Los trabajos consistirán en el acondicionamiento del terreno, la realización de las canalizaciones y extensión de las redes eléctricas y acometidas, el relleno y compactado de la parcela con la configuración de los peraltes y obstáculos para, finalmente, proceder a la capa de asfaltado y pintado.

El pump track es una modalidad deportiva que se desarrolla en un circuito de pequeñas dimensiones que se puede realizar con monopatín o bicicleta, con el atractivo de los saltos, curvas y peraltes que apelan a la destreza de los skaters o ciclistas. Esta se trata de una iniciativa realizada a petición de la Unión del Pueblo Leonés, un proyecto con el que el Ayuntamiento de León sigue ampliando las infraestructuras polideportivas en el barrio de Puente Castro.

Climatización del Pabellón de Puente Castro

También para invertir en Puente Castro en este mismo sentido, la Junta de Gobierno Local de este viernes ha aprobado el Plan de Seguridad y Salud de las obras de climatización de la pista principal y el gimnasio del nuevo pabellón de Puente Castro.

Esta actuación consistente en la instalación de dos máquinas de aerotermia que permitirán climatizar estas dependencias deportivas y que estarán operativas a finales de julio. Con este moderno sistema no solo se permitirá mantener durante todo el año el pabellón en una temperatura de confort óptima para la práctica del deporte, sino que servirá también para calentar el agua.

Con una inversión de 238.738,12 euros, esta instalación será referente en eficiencia energética, ya que las actuaciones se coronarán con una de las 11 instalaciones fotovoltaicas que el Ayuntamiento de León comenzará en próximas fechas a desplegar en sus edificios e instalaciones dentro de su proyecto de autoconsumo colectivo. Esta iniciativa no solo reducirá la factura de la luz en energética, sino que también hará de León una ciudad más sostenible con una importante reducción de la huella de carbono.

Consorcio del Aeropuerto

Asimismo, la Junta de Gobierno Local ha aprobado liberar la partida presupuestaria de 2.500.000 euros para destinar a la aportación con la que anualmente el Ayuntamiento de León contribuye para sufragar el presupuesto del Consorcio para la gestión de la promoción del Aeropuerto de León.

Rap-Cons’25

Entre los puntos del orden del día de la Junta de Gobierno Local de este viernes también figura la aprobación de la contratación de los grupos que conformarán el cartel del festival Rap-Cons´25 que tendrá lugar el próximo el día 27 de junio en Espacio Vías. El evento es de entrada libre hasta contemplar aforo. El mismo comenzará a las 20:20 horas. El Rap-Cons es un festival de Rap consciente que en la edición de 2025 incluirá las actuaciones artísticas de Tribade, Elane, Ache33 y una exhibición de danza urbana que realizará la academia Ikas Dance.

En total, el Ayuntamiento de León destina 9.201,50 euros del área de Juventud que promueve una programación más amplia cuyo objetivo es fomentar el ocio responsable entre los jóvenes.