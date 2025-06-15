El león de 941.824 € y la adjudicación irregular

El juego infantil del gran león de 6,6 metros de altura en el que el Ayuntamiento ha invertido 941.824,14 euros se estrenará a mediados de esta semana. La instalación entra dentro del contrato de privatización de 1.419.334,84 euros anuales, adjudicado por el gobierno de Diez a la UTE formada por Geoxa y Eulen, a pesar de que luego el juzgado ha decretado que tendrían que haber quedado descalificadas del concurso por un defecto de forma en la oferta. La concesionaria, que tiene además el contrato de mantenimiento de jardines por 33.010.985,5 euros en ocho años, ultima ya la instalación frente al auditorio.