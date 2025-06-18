La mitad de los camiones de recogida de basura de León no puede prestar servicio

Los vecinos de varios barrios de León comienzan a elevar el tono de protesta detrás de las barricadas de basura que se encuentran delante de sus portales después del fin de semana.

Por lo general, las semanas en materia de recogida de basura en León no empiezan los lunes; por eso, las redes desbordan de imágenes de montones de basura que también es montón junto a contenedores repletos. Fuentes del personal y plantilla del servicio de recogida de la capital leonesa comienzan a poner puntos sobre íes para resolver las causas por las que hay exceso de basura en plena calle y no en el punto de transferencia.

De los once camiones del servicio de recogida, con módulo lateral, seis tienen más de veinte años de servicio. Tres están asignados a un régimen de renting que tiene un coste elevado para las soluciones que prestan, porque están de forma continua fuera de servicio. Otras dos incorporaciones nuevas están en las misma situación de fuera de servicio, algo que no acaban de comprender entre la plantilla de trabajadores de este ámbito municipal.

El estadillo de la actividad adecuado a las necesidades de la ciudad, indica que en el turno de mañana deberían salir cuatro vehículos en recogida de orgánico, y uno más para la selectiva de cartones; al no disponer de medios suficientes, dos o tres camiones se reparten el recorrido por los perímetros del Ejido, San Mamés o el Crucero; en la tarde, el equilibrio entre acumulado y dependencia para recogida hace razonable algún medio más que el camión que recorre la ciudad de contendor de papel en contenedor de papel, y en la horquilla nocturna la recogida se realiza según disponibilidad. Trabajadores del equipo de recogida de la capital aciertan así a explicar el desajuste que hay entre los trayectos del camión de la basura y las montoneras de bolsas que asaltan los barrios de León. Los últimos en elevar la voz, ayer mismo, los residentes en la zona de San Mamés, que relatan un trail en el recorrido de Juan de Balmes a Fernando III, Canónigo Juan o la avenida de Nocedo. «Actualmente el servicio es un auténtico caos, en el que sólo el esfuerzo de los trabajadores está permitiendo que salga en unas condiciones mínimas». «La recogida diaria de basuras que se debería estar haciendo con 4 camiones diarios en un turno se están haciendo con solo dos camiones porque los nuevos no están en funcionamiento», detallan los operarios de este servicio.

El análisis de los empleados de la sección municipal sobre este desequilibrio entre el resultado del servicio y la prestación que esperan los vecinos se detienen en dos cuestiones fundamentales: el mal estado del parque móvil que se dedica a esta práctica de recogida de residuos y un descalabro en el «cumplimiento del convenio que profesionalizaría» la prestación.

La preocupación en la calle es creciente; justo ahora, con el calendario de junio que enfila las fiestas de San Juan, punto y aparte en el relato de la ciudad como un jaspe, entre el jolgorio, las verbenas, las reuniones juveniles en torno al botellón. El ciclo de la recogida de la basura no se detiene; salvo cuando no llega el camión al contenedor.