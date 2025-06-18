Aprobado el proyecto para construir 13 pisos para jóvenes en El Ejido

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León ha concedido la licencia a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) para la construcción de un edificio que albergará 13 viviendas de protección pública, que se destinarán a la venta a jóvenes dentro de las políticas de promoción que lleva a cabo la Junta, y que suponen ayudas de un 20% del coste del piso para facilitar el acceso del colectivo a la vivienda. La Junta de Gobierno municipal dio el visto bueno a esta obra, que se ubicará en el barrio de El Ejido. Concretamente, en la intersección de las calles San Carlos y Daoiz y Velarde.

El proyecto contempla también la construcción de garajes y trasteros en este edificio, que contará con planta baja y cuatro alturas. Se trata de cuatro viviendas de dos dormitorios, con una superficie de 70 metros cuadrados, y otras ocho viviendas de tres dormitorios, con 90 metros cuadrados. Por último habrá un piso de 107 metros, con cuatro dormitorios. Doce de estos pisos tendrán terraza y todas dispondrán de plaza de aparcamiento y trastero.

La construcción se enmarca en el plan de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones, para ampliar el parque público de pisos que salen a la venta con descuento sobre el precio de mercado.

Dentro de este plan la Junta tiene prevista también la construcción de otro edificio en la zona de La Granja, que incluirá otras 18 viviendas.