El convenio del metal continúa atascado

«La posición intransigente de la patronal no tiene fundamento, y menos tras cinco meses de negociación sin avances». Es el mensaje que lanzó ayer CC OO tras el fracaso de la quinta reunión negociadora del convenio colectivo del sector siderometalúrgico de León «sin que haya intención por parte de la patronal de avances». La Fele, por su parte, valora la propuesta de la parte social como inasumible y afirma que se debe renunciar a ella. Entre las peticiones, aumentar salarios y reducir la jornada laboral.