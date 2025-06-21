Gestión normalizada en San Marcelo

Creado: Actualizado:

El caso del aparcamiento subterráneo de la plaza de San Marcelo merecería una explicación clara sobre las razones que generaron la mala gestión evidente. El Ayuntamiento de León, con tres años de retraso, ha solventado la explotación de este recinto que debería haberle generado unos ingresos que se han perdido. La concesión había caducado y se ha mantenido en el tiempo una situación injustificable que no generaba un dinero del que deberían haberse beneficiado todos los ciudadanos, y que ahora llegará gracias a la nueva encomienda a una empresa que tiene experiencia en este tipo de contratos con explotaciones de aparcamientos en Ponferrada, Alicante, Madrid o Cádiz. Lo positivo es que la normalidad ha llegado. Pero la duda es qué ha pasado durante este tiempo para desoír todos los avisos sobre la situación de este veterano parking que tiene además una situación bastante deficiente para los usuarios. Fue la propia Intervención del Ayuntamiento la que afeó la deficiente tramitación en el equipo de gobierno de José Antonio Diez sobre este recursos público, para el que incluso se intentaron maniobras políticas que fracasaron. Quizá ha llegado la hora de ofrecer, junto a la solución, también algunas explicaciones para aclarar lo que, como mínimo, ha sido torpeza.