La ULE aborda los retos de la innovación educativa

Aaptar la labor docente a los nuevos tiempos, contextos y necesidades es uno de los grandes desafíos de la universidad actual, y también el eje central de las Jornadas de Innovación en Docencia Universitaria que acoge la Universidad de León; un espacio para el encuentro y la reflexión en el que participan 150 profesores e investigadores comprometidos con la mejora continua de la enseñanza, en un contexto en el que la «universidad ni puede ni debe permanecer ajena a los profundos cambios sociales, tecnológicos y pedagógicos que vivimos».

Así lo ha destacado la rectora de la Universidad de León, Nuria González, que en el marco de la apertura de las jornadas subrayó cómo la innovación docente es hoy una prioridad estratégica de la Universidad, a la par que defendió una enseñanza «que diseñe experiencias de aprendizaje significativas, inclusivas y adaptadas a los retos actuales».

Por su parte, el director del Área de Innovación Docente, Formación y Evaluación del Profesorado, Carlos Gutiérrez, puso en valor la evolución de estas jornadas, que se iniciaron en 2014 con 66 participantes, y que esta edición ha completado el cupo de inscritos, en un momento «de revalorización de la enseñanza en la docencia universitaria.